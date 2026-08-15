SEC kritik kripto oylamasını iptal etti - Son Dakika
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SEC kritik kripto oylamasını iptal etti

SEC kritik kripto oylamasını iptal etti
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), yapmayı planladığı kritik kripto oylamasını toplantı öncesinde iptal etti. Kurum gerekçe ya da yeni tarih açıklamadı. CLARITY Yasası da Senato'da beklerken ABD'de kripto düzenlemesine giden iki yol aynı anda tıkandı.

SEC, kripto projeleri için özel bir ihraç rejimi oluşturmayı amaçlayan düzenleme paketini 14 Ağustos'ta oylayacaktı. Ancak kurum, toplantıyı 13 Ağustos'ta internet sitesinde yayımladığı tek satırlık bildirimle iptal etti. Bildirimde gerekçe, yeni tarih ya da gecikmenin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi yer almadı.

Toplantının gündemindeki Regulation Crypto Assets adlı paket, belirli kripto varlık yatırım sözleşmeleri için özel bir ihraç rejimi oluşturmayı amaçlıyordu. Basına yansıyan taslak ayrıntılarına göre yaklaşık 400 sayfalık paket üç ayrı muafiyet yolu öneriyordu. İlk yol, erken aşamadaki ekiplerin dört yılda 5 milyon dolara kadar sermaye toplamasına izin verilmesini öngörüyordu. İkinci yol yıllık 75 milyon dolarlık tavan getirirken üçüncü yol, yeterince merkeziyetsizleşen tokenlerin menkul kıymet sınıflandırmasından çıkmasına olanak tanıyordu.

Olumlu oy düzenlemeyi yürürlüğe koymayacak, teklifin kamuoyu görüşüne açılmasını sağlayacaktı. Buna karşın toplantının iptal edilmesi, SEC'in kripto alanında kural koyma sürecini ne zaman başlatacağına ilişkin belirsizliği artırdı.

CLARITY YASASI OYLAMASI EYLÜLE KALDI

İptal, kripto düzenlemesindeki tek tıkanıklık değil. Kongre'nin CLARITY Yasası da beş haftalık tatil öncesinde Senato'da oylamaya getirilemedi. Tasarı, 17 Temmuz 2025'te Temsilciler Meclisi'nden 294'e 134 oyla geçti. Senato Bankacılık Komitesi de tasarıyı 14 Mayıs 2026'da 15'e 9 oyla ilerletti. Ancak etik hükümleri, merkeziyetsiz finansın ele alınışı ve stablecoin getirisi gibi başlıklardaki anlaşmazlıklar süreci kilitledi.

Bir sonraki usule ilişkin oylamanın 15 Eylül'de yapılması bekleniyor. Tahmin piyasası Polymarket'te tasarının bu yıl yasalaşacağına verilen olasılık, şubattaki yüzde 82 seviyesinden yüzde 16'ya kadar geriledi.

PEIRCE KASIMDA ÜNİVERSİTEYE GEÇECEK

SEC'in içindeki tablo da zamana karşı bir yarışa işaret ediyor. Kurum şu anda tamamı Cumhuriyetçi üç üyeyle çalışıyor. Kripto çevrelerinde "Kripto Anne" olarak bilinen Komisyon Üyesi Hester Peirce'in kasım ayında Regent University School of Law'a katılması bekleniyor. Peirce'in ayrılması komisyonu iki üyeye düşüreceği için paketin kasım öncesinde sonuçlandırılmasına yönelik zaman baskısı artıyor.

Her iki sürecin birden durması, mevcut federal düzenleyici yönlendirmenin büyük ölçüde mart ayında yayımlanan SEC-CFTC ortak açıklamasıyla sınırlı kalmasına yol açtı. Söz konusu açıklama kripto varlıkları beş kategoriye ayırdı ve Bitcoin, Ethereum, Solana ile XRP'nin de aralarında bulunduğu 16 büyük kripto varlığı dijital emtia örnekleri arasında saydı. Ancak yeni tokenlerin nasıl ihraç edileceği ve ne zaman menkul kıymet olmaktan çıkacağı hâlâ yanıt bekliyor. CFTC ise düzenleyici boşluğun bir bölümünü kendi yetkileri çerçevesinde doldurmaya hazırlanıyor.

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Son Dakika Kripto Para SEC kritik kripto oylamasını iptal etti - Son Dakika

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