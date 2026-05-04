SEC tahmin piyasası ETF'lerini erteledi
SEC tahmin piyasası ETF'lerini erteledi

SEC tahmin piyasası ETF\'lerini erteledi
04.05.2026 18:37
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tahmin piyasalarına bağlı ilk borsa yatırım fonlarının (ETF) lansmanını erteledi. Düzenleyici, ihraççılardan ürün yapısı ve kamuyu aydınlatma konularında ek bilgi talep etti.

Erteleme, Roundhill Investments, GraniteShares ve Bitwise'ın sunduğu yirmiden fazla ETF başvurusunu etkiliyor. Konuya yakın kaynaklara göre ihraççılar başvurularını şubat ayında yapmıştı ve 75 günlük inceleme süresinin ardından bu hafta lansman bekleniyordu.

Önerilen fonlar, yatırımcılara seçimler, ekonomik veriler ve piyasa fiyatları gibi ikili sonuçlara bağlı olay sözleşmelerine erişim sunmayı hedefliyor. Yapı, yatırımcıların Kalshi gibi tahmin piyasası platformlarında doğrudan işlem yapmasını gerektirmiyor.

ETF analisti Eric Balchunas, fonların perşembe günü piyasaya sürülmesinin beklendiğini belirtti. Analist James Seyffart ise geçen hafta Roundhill'in başvurusunun 5 Mayıs'ta yürürlüğe giriş tarihine sahip olduğunu ve ilk tahmin piyasası ETF'lerinin Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi veya Senato kontrolüne bağlı olay sözleşmelerine dayandığını aktarmıştı.

ERTELEME GEÇİCİ OLABİLİR

Kaynaklara göre erteleme büyük olasılıkla geçici nitelikte. SEC'in ihraççılardan ek bilgi alıp incelemesinin ardından başvuru sürecinin yeniden ilerlemesi bekleniyor.

Tahmin piyasası ETF'leri, yatırımcılara ikili olay sözleşmelerine uzmanlaşmış platformlarda işlem yapmadan erişim sağlamak üzere tasarlandı. Fonlar genel olarak CFTC tarafından düzenlenen platformlardaki "evet" veya "hayır" sonuçlarının olasılıklarını izlemek için türev araçlar kullanıyor. Sözleşmeler, olay gerçekleşirse 1 dolara, gerçekleşmezse sıfıra uzlaşıyor.

Roundhill şubat başvurusunda olay sözleşmelerine yapılan yatırımların "geleneksel vadeli işlem, opsiyon veya menkul kıymetlerden farklı benzersiz riskler" içerdiği uyarısında bulunmuştu. Şirket olası riskleri ciddi kayıplar, değerleme belirsizliği ve fonun yatırım hedefinden sapmalar olarak sıralamıştı. Olay sonuçlarının yorumlanmasına bağlı uzlaşma sorunlarına da dikkat çekildi.

Erteleme, ABD'nin tahmin piyasalarını düzenleme yaklaşımındaki son gelişme olarak öne çıkıyor. Tahmin piyasaları içeriden bilgi ticareti, etik kaygılar ve piyasa manipülasyonu endişeleriyle mercek altında kalmaya devam ediyor.

