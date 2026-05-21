SEC'in 'Kripto Annesi' Hester Peirce kurumdan ayrılıyor

21.05.2026 13:11
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda (SEC) iki dönem görev yapan ve kurumun kripto görev gücünü yöneten Hester Peirce Virginia'daki Regent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne doçent olarak katılacak.

Regent Üniversitesi Peirce'ın Kasım'da göreve başlayacağını bildirdi. Peirce'ın SEC'teki görev süresi resmi olarak Haziran 2025'te sona ermişti ancak komisyon üyeleri yerlerine atama yapılmazsa sürelerinin dolmasından sonra yaklaşık 18 ay daha görevde kalabiliyor.

Kripto para sektöründe "Kripto Anne" lakabıyla tanınan Peirce SEC'e Ocak 2018'de ABD Başkanı Donald Trump'ın adaylık göstermesi ve Senato'nun Aralık 2017'deki onayıyla katılmıştı. İkinci dönemi 2020'de onaylandı. Peirce'ın hukuk fakültesinde federal dava yönetimi, menkul kıymetler düzenlemesi ve dijital varlıklar alanlarındaki akademik çalışmaları güçlendirmesi bekleniyor.

SEC VE CFTC'DE BOŞ KOLTUKLAR ARTIYOR

Peirce'ın koltuğu hemen doldurulamayabilir. Kurumun önceki Demokrat Parti'li komisyon üyesi Caroline Crenshaw görev süresinin dolmasından 18 ay sonra Ocak'ta ayrılmıştı ve Trump bu koltuğa henüz aday göstermedi. Peirce'ın ayrılmasının ardından SEC'te Mark Uyeda ve Başkan Paul Atkins dışında Cumhuriyetçi komisyon üyesi kalmayacak. Beş kişilik komisyonda üç koltuk boş kalacak.

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nda (CFTC) da durum farklı değil. Beş kişiden oluşması gereken CFTC'de yalnızca Başkan Michael Selig görev yapıyor. Trump çarşamba itibarıyla her iki kuruma da yeni aday göstermemişti.

KRİPTO PİYASA YAPISI YASASI YETKİ DAĞILIMINI DEĞİŞTİREBİLİR

Boşluklar kripto sektörünün düzenleyici çerçevesinin şekillendiği kritik bir döneme denk geliyor. Kongre'den geçiş sürecinde olan CLARITY Yasası kripto piyasalarının düzenlenmesindeki yetki ve sorumlulukların önemli bölümünü SEC'ten CFTC'ye kaydırmayı öngörüyor. Birçok vekil Trump'tan kurumları tam kadro ile donatmak için iki partili bir komisyon üyesi grubu aday göstermesini talep ediyor.

Trump Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana SEC kripto düzenlemesine yaklaşımını köklü biçimde değiştirmişti. Kurum Trump ve ailesiyle bağlantılı olanlar dahil kripto şirketlerine yönelik çok sayıda yaptırım davasını ve soruşturmayı düşürmüştü.

