SoFi stablecoinini hız ve maliyet gerekçesiyle Solana'ya taşıyor

06.05.2026 13:44
ABD'de ulusal banka lisansına sahip SoFi Technologies, dolar destekli stablecoini SoFiUSD'yi Solana Blockchain ağında ihraç etmeye başlayacağını duyurdu. Token ilk olarak Aralık 2025'te Ethereum üzerinde piyasaya sürülmüştü.

SoFi büyük işletme bankacılığı başkanı Ben Reynolds, "Ödemelerde kullanılacak doğru zincir olduğunu düşünüyoruz. Kısmen maliyet, kısmen uzlaşma hızı ve nihayetinde işlem kapasitesi nedeniyle." dedi.

SoFiUSD, tamamen ABD doları rezerviyle desteklenen ve SoFi Bank tarafından ihraç edilen bir stablecoin olarak konumlandırıldı. Ürün, bankalar, fintech şirketleri ve kurumsal platformlar için 7/24 ve neredeyse anlık uzlaşma sunmayı hedefliyor.

SoFi'nin stablecoin alanına girmesi, bankaların ve fintech şirketlerinin dolar destekli token ihracına yönelmesini hızlandıran daha geniş bir trendi temsil ediyor. PayPal kendi stablecoinini zaten piyasaya sürdü, Bank of America da benzer bir adım atabileceğinin sinyalini verdi.

STABLECOİN PAZARI TRİLYON DOLARA BÜYÜYEBİLİR

Tether (USDT) ve Circle (USDC) küresel stablecoin piyasasına hâkim konumda bulunuyor. ABD'de geçen yıl stablecoin yasasının onaylanmasının ardından analistler piyasanın mevcut 300 milyar dolar seviyesinden on yıl içinde trilyonlarca dolara büyüyeceğini öngörüyor. Büyük Wall Street firmalarının kendi tokenlerini ihraç etmesi veya benimsemesi bu büyümeyi hızlandıracak.

Bu hafta Western Union da stablecoinini Solana üzerinde piyasaya sürerek küresel ödeme ağında 7/24 uzlaşma aracı olarak kullanmaya başlamıştı.

SoFi geçen ay Mastercard ile ortaklığını genişleterek SoFiUSD'yi küresel ödeme ağında uzlaşma para birimi olarak konumlandırdı. Banka kasım ayında tüketicilere yönelik kripto alım satım hizmetini de başlatmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 14:15:32. #7.13#
