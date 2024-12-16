Solana 12 milyon dolarlık net girişle zirveye oturdu

Kripto Para

Solana, 15 Aralık'ta gerçekleşen 12 milyon dolarlık net giriş ile diğer Blockchain ağlarını geride bırakarak lider konumuna yükseldi. Artemix.XYZ verilerine göre bu performans, rakipleri Arbitrum, Sui ve diğer büyük blok zincirlerinin toplamından daha fazla. Bu başarı, Solana'nın yıl sonu itibarıyla kripto dünyasındaki yükselişini pekiştiren bir dönüm noktası oldu.

Solana, Ethereum ve Arbitrum'u Geride Bıraktı

Solana, 15 Aralık tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Artemix.XYZ'nin paylaştığı verilere göre ağa gerçekleşen 12 milyon dolarlık net giriş, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Başarılı performansıyla öne çıkan Solana, Kasım ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini devam ettiriyor. Platform, 17 Kasım'da kaydedilen 17,6 milyon dolarlık rekorunu aşmayı başardı. Daha önce en yüksek girişi kaydeden Arbitrum, 5,9 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi.

Sıralamada üçüncü basamağı 5,3 milyon dolarlık girişle Sui aldı. OP Mainnet 2,2 milyon dolar ve Base 2,1 milyon dolarlık girişlerle listede kendilerine yer buldu. Ethereum ise beklenmedik bir şekilde 25,4 milyon dolarlık net çıkışla listenin son sırasında yer aldı.

Solana'nın bu yükselişi, önceki dönemlerde pump.fun platformundaki meme kripto para birimi hareketliliğiyle bağdaştırılıyordu. Dune Analytics verilerine göre pump.fun'un günlük gelirleri 14 Aralık'taki 2,67 milyon dolardan 15 Aralık'ta 2,51 milyon dolara düşerek yüzde 6'lık bir gerileme gösterdi.

Özellikle 2024 yılının son aylarında dikkat çekici gelişmelere sahne olan Solana, yüzde 83'lük yıllık büyüme oranıyla sektörün en hızlı gelişen Blockchain ağı konumuna yükseldi. Kasım ayında merkezi olmayan borsa işlem hacmi ilk kez 100 milyar doları aşarak 109,73 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte token değeri yüzde 8,69 artış göstererek 200 doların üzerine çıktı ve 23 Kasım'da 263,21 dolarla rekor seviyeyi gördü.