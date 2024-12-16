Solana 12 milyon dolarlık net girişle zirveye oturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Solana 12 milyon dolarlık net girişle zirveye oturdu

Solana 12 milyon dolarlık net girişle zirveye oturdu

Solana, 12 milyon dolarlık günlük net giriş ile büyük Blockchain ağları arasında liderliği ele geçirdi. Yıl sonu yaklaşırken yüzde 83 büyüme oranıyla dikkat çeken Solana Blockchain ağı, Ethereum'u bile geride bıraktı.

16.12.2024 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Solana, 15 Aralık'ta gerçekleşen 12 milyon dolarlık net giriş ile diğer Blockchain ağlarını geride bırakarak lider konumuna yükseldi. Artemix.XYZ verilerine göre bu performans, rakipleri Arbitrum, Sui ve diğer büyük blok zincirlerinin toplamından daha fazla. Bu başarı, Solana'nın yıl sonu itibarıyla kripto dünyasındaki yükselişini pekiştiren bir dönüm noktası oldu.

Solana, Ethereum ve Arbitrum'u Geride Bıraktı

Solana, 15 Aralık tarihinde önemli bir başarıya imza attı. Artemix.XYZ'nin paylaştığı verilere göre ağa gerçekleşen 12 milyon dolarlık net giriş, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Başarılı performansıyla öne çıkan Solana, Kasım ayından bu yana sürdürdüğü yükseliş trendini devam ettiriyor. Platform, 17 Kasım'da kaydedilen 17,6 milyon dolarlık rekorunu aşmayı başardı. Daha önce en yüksek girişi kaydeden Arbitrum, 5,9 milyon dolarla ikinci sıraya geriledi.

Sıralamada üçüncü basamağı 5,3 milyon dolarlık girişle Sui aldı. OP Mainnet 2,2 milyon dolar ve Base 2,1 milyon dolarlık girişlerle listede kendilerine yer buldu. Ethereum ise beklenmedik bir şekilde 25,4 milyon dolarlık net çıkışla listenin son sırasında yer aldı.

Solana'nın bu yükselişi, önceki dönemlerde pump.fun platformundaki meme kripto para birimi hareketliliğiyle bağdaştırılıyordu. Dune Analytics verilerine göre pump.fun'un günlük gelirleri 14 Aralık'taki 2,67 milyon dolardan 15 Aralık'ta 2,51 milyon dolara düşerek yüzde 6'lık bir gerileme gösterdi.

Özellikle 2024 yılının son aylarında dikkat çekici gelişmelere sahne olan Solana, yüzde 83'lük yıllık büyüme oranıyla sektörün en hızlı gelişen Blockchain ağı konumuna yükseldi. Kasım ayında merkezi olmayan borsa işlem hacmi ilk kez 100 milyar doları aşarak 109,73 milyar dolara ulaştı. Bu süreçte token değeri yüzde 8,69 artış göstererek 200 doların üzerine çıktı ve 23 Kasım'da 263,21 dolarla rekor seviyeyi gördü.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Solana 12 milyon dolarlık net girişle zirveye oturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:37 Almanya’da meclis, erken seçim için kararını verdi Almanya'da meclis, erken seçim için kararını verdi
18:35 SP’li Kaya’nın “Çözüm süreci“ göndermesine Sırrı Süreyya Önder’in yanıtı bomba SP'li Kaya'nın "Çözüm süreci" göndermesine Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı bomba
17:59 Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
17:58 Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK’dan açıklama Kredi kartı limitleriyle ilgili iddiaya BDDK'dan açıklama
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
09:16 Dolar haftaya yeni rekorla başladı Dolar haftaya yeni rekorla başladı
09:10 Mert Hakan Yandaş’ın küfrettiği anlar ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın küfrettiği anlar ortaya çıktı
08:49 Mine Tugay’dan iddialı paylaşım Mine Tugay'dan iddialı paylaşım
07:57 Colani, Suriye’de yeni para birimine geçileceğini duyurdu Colani, Suriye'de yeni para birimine geçileceğini duyurdu
07:13 Şişli’de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü Şişli'de eşiyle tartıştıktan sonra 4. kattan düşen kişi öldü
07:09 İsrail, Suriye’yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı İsrail, Suriye'yi vurdu: Saldırının şiddeti deprem etkisi yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 19:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Solana 12 milyon dolarlık net girişle zirveye oturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.