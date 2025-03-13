SPK açıkladı: Kripto piyasalarında yeni dönem resmen başladı

Kripto varlık hizmet sağlayıcıların yasal çerçevesini belirleyen son düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 7518 sayılı Kanun'un getirdiği değişiklikler kapsamında, kuruluş ve faaliyet esaslarından sermaye yeterliliğine uzanan birçok başlık detaylı şekilde tanımlandı. Bu yeni adımların, kripto piyasasında güven ve şeffaflığın artmasını sağlaması bekleniyor.

Kripto Sektörü İçin Kapsamlı Düzenleyici Çerçeve Bugün İtibarıyla Uygulamaya Girdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan ve kripto varlık sektörünü düzenlemeye yönelik iki önemli tebliğ bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. III-35/B.1 ve III-35/B.2 sayılı tebliğler, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşundan faaliyetlerine, sermaye yeterliliklerinden denetimlerine kadar birçok konuyu düzenliyor.

Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapan 7518 sayılı Kanun geçtiğimiz yıl 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış ve kripto varlık hizmet sağlayıcılar SPK'nın düzenleme ve denetimi altına alınmıştı. Bugün yayımlanan iki yeni tebliğ, bu düzenlemenin ikincil mevzuat çalışmalarını tamamlar nitelikte.

III-35/B.1 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kuruluşuna, faaliyetlerine, kurucu ve ortaklarına, pay devirlerine, yöneticilerine, personeline ve organizasyon yapısına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Ayrıca, iç denetim, iç kontrol ve risk yönetim sistemleri, bilgi sistemleri, teknolojik altyapı, belge kayıt sistemleri ile bağımsız denetim ve rezerv kanıt denetimine ilişkin hususlar da bu tebliğde yer alıyor.

III-35/B.2 sayılı Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıların Çalışma Usul ve Esasları ile Sermaye Yeterliliği Hakkında Tebliğ ise kripto varlık hizmet sağlayıcıların sunabilecekleri hizmet ve faaliyetleri, kripto varlıkların alım-satım ortamlarını, saklanmasını ve transfer edilmesini, platformlar nezdinde listelenmesini ve sermaye yeterliliğine ilişkin usul ve esasları düzenliyor.

Her iki tebliğ de 13 Mart 2025 tarihli ve 32840 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak bugün itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunuyor.

SPK'nın resmi duyurusunda, düzenlemelerin Kanun'un 35/B, 35/C, 99/A ve 99/B maddeleri uyarınca yürütülen ikincil düzenleme çalışmaları çerçevesinde hazırlandığı belirtildi.