SPK listeyi güncelledi: Faaliyet izni için yapılan kripto varlık lisansı başvurularında sert düşüş - Son Dakika
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Kripto Para

SPK listeyi güncelledi: Faaliyet izni için yapılan kripto varlık lisansı başvurularında sert düşüş

SPK listeyi güncelledi: Faaliyet izni için yapılan kripto varlık lisansı başvurularında sert düşüş

Türkiye'nin kripto varlık ekosisteminde önemli bir dönüm noktası yaşanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun son güncellemesine göre kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik faaliyet başvurusunda bulunan şirket sayısı 80'den 77'ye geriledi. Coinbase ve QNB Dijital Varlıklar gibi büyük oyuncular da tasfiye sürecine girme kararı aldı.

29.11.2024 23:01
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) son güncellemesiyle birlikte, ülkemizdeki kripto şirketlerinin faaliyet izni için yaptıkları başvurularda gözle görülür bir azalma ve bazı büyük oyuncuların tasfiye kararları ön plana çıktı. Bu durum, sektördeki regülasyonların ve piyasa koşullarının etkilerini gözler önüne serdi.

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SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik listeleri güncelleyerek faaliyet başvurusunda bulunan şirketlerin sayısının 77'ye düştüğünü bildirdi. Uzmanlar, başvuran şirket sayısındaki bu düşüşün, Türkiye'de uygulanan sert yaptırımların bir sonucu olabileceğini belirtti.

SPK, "Faaliyette Bulunanlar Listesi" ve "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"ni yeniden düzenledi. Güncellenen verilere göre, faaliyet başvurusunda bulunan şirket sayısı 80'den 77'ye geriledi. Kurul, listelerin yayımlanmasının şirketlerin resmi olarak yetkilendirildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, bu listelerin yalnızca kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıdığını açıkladı.

SPK, listelerin yayımlanmasının şirketlerin yetkilendirildiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Burada yayımlanan liste, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 11. maddesi uyarınca faaliyette bulunacaklarını beyan eden kuruluşlara dair kamunun bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu çerçevede, 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nin varlığı, bu listede yer alan kuruluşların ilgili mevzuat uyarınca yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir." açıklamasını yaptı.

SPK'nın "Faaliyette Bulunanlar Listesi"ne göre faaliyet başvurusunda bulunan şirketler arasında: Aigen Yazılım ve Teknoloji Dış Ticaret İthalat ve İhracat AŞ (Akatılım), Arbitex Finansal Teknolojileri AŞ (Arbitex), Artıox Teknoloji Yazılım AŞ (Artiox), BINGX TR Teknoloji AŞ (BINGX TR), Bilira Teknoloji AŞ (Bilira Kripto), Birgate Teknoloji AŞ (BirGate), Bitbns Teknoloji AŞ (BNS), Bitci Borsa Teknoloji AŞ, Bitexen Teknoloji AŞ, Bitfinex Teknoloji AŞ (Bitfinex), Bithero Elektronik Hizmetler AŞ (Bithero), Bitlo Teknoloji AŞ (Bitlo), Bittürk Bilişim ve Ticaret AŞ (BitTurk), Blutrade Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ (Ortak), BN Teknoloji AŞ (Binance TR), Bytedex Teknoloji AŞ (Byte Exchange), Bzetmex Teknoloji AŞ (Bzetmex), Citypay Bilgisayar Teknolojileri Ticaret AŞ (Citypay), Coino Teknoloji AŞ (CoinO), Destek Grup Teknoloji Hizmetleri AŞ (Destek Kripto), Digifactor Teknoloji AŞ (Keyex), Dijital Muhafız Teknoloji AŞ -Saklama Başvurusu, Dome Teknoloji AŞ (Kripdome), Dyor Bilişim Teknolojileri AŞ (Dyorex), Ege Money Investment Yazılım AŞ (Egemoney), Ekonobi Teknoloji AŞ (Ekonobi), Eliptik Dijital Saklama Yönetim AŞ -Saklama Başvurusu (BTCTurk Saklama), Eliptik Yazılım Ticaret AŞ (BTCTurk Kripto), ERY Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ (Elitbit), Exzi Teknoloji Ticaret AŞ (EXZİ), Felixo Teknoloji ve Yazılım AŞ, Finnova Teknoloji AŞ, Foris DAX TR Teknoloji AŞ (Crypto.com), FTL Teknoloji AŞ (Fasset), Futurance Finans Teknolojileri AŞ (Fexobit), Garanti BBVA Dijital Varlıklar AŞ (Garanti BBVA Kripto), Gate Teknoloji AŞ (GateTR), GMS Global Teknoloji AŞ (GMS Kripto), Goart Teknoloji AŞ (GoArt), Gümüş Global Teknoloji AŞ (Kriptomall), Hotto Yazılım Ticaret AŞ (Bitistanbul), ICRYPEX Bilişim AŞ (Icrypex), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ -Saklama Başvurusu (Takas İstanbul), İş Bankası AŞ -Saklama Başvurusu, Karum Finansal Teknoloji AŞ (KarumX), Kointra Bilişim ve Teknoloji AŞ (Kointra), Kriptrade Yazılım ve Ticaret AŞ, Kuantist Teknoloji AŞ (Kuantist), Kuturk Bilişim ve Teknoloji AŞ (Kucoin TR), Loop Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık Ticaret AŞ (Trinkex), Magician of Meta Teknoloji AŞ (AreonX), Metx Dijital Bilişim Teknoloji AŞ (Cointr), Midas Blokzinciri Yazılım Teknolojileri AŞ (Midas Kripto), Misyon Finansal Teknolojiler AŞ, Misyon Yatırım Bankası AŞ -Saklama Başvurusu, Narkasa Yazılım Ticaret AŞ (Bybit Türkiye), Necen Teknoloji AŞ (Coinpara), Netera Yazılım Hizmetleri Ticaret AŞ, Nexo Teknoloji AŞ (TRNexo), OKX Teknoloji AŞ (Okx TR), Ovro Bilişim Teknolojileri AŞ (Bitoyo), Paribu Dijital Varlık Saklama Teknolojileri AŞ -Saklama Başvurusu, Paribu Teknoloji AŞ (Paribu), Powerex Bilişim Teknoloji AŞ (Crypto Powerex), Rain Yazılım ve Ticaret AŞ, Rootech Finansal Teknolojiler AŞ (Roobit), Sarus Yazılım Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Stablex Bilişim Teknoloji AŞ (Stablex), Star Exchange International Teknoloji AŞ (Starex), Trek Labs Teknoloji AŞ (Backpack Exchange), Turkex Yazılım Teknoloji ve Ticaret AŞ (Turkex), Vbi Gayrimenkul İnşaat Sanayi AŞ (Qmall.io), WEB3 Teknoloji AŞ (Block Earner), WH Last Stop Teknoloji AŞ (HepBit), Whitebit Teknoloji AŞ (Whitebit-Tr), Yapı ve Kredi Bankası AŞ -Saklama Başvurusu (Yapı Kredi) ve Yenkido Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ (Norbi) yer aldı.

SPK'nın "Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi"nde de dikkat çekici değişiklikler oldu. Son güncel listeye göre, tasfiye başvurusunda bulunan şirketler arasında Bitbu Teknoloji AŞ, Bitget Teknoloji AŞ, Bitplus Yazılım Ticaret ve Sanayi AŞ, Bitronit Yüksek Teknoloji AŞ (Bitronit), Coinbase Turkey Yazılım Teknolojileri AŞ (Coinbase), Coinsate Teknoloji AŞ, Every Bit Counts Teknoloji AŞ (Every Bit Counts), Finceptor Teknoloji AŞ (Finceptor), Koinim Bilişim AŞ (Koinim), KRNS Bilişim ve Ticaret AŞ (WooTR), Mudrex Yazılım ve Pazarlama AŞ, QNB Dijital Varlıklar AŞ (QNB Dijital Varlıklar), Stanfex Teknoloji AŞ (Stanfex) ve XYZ Teknoloji AŞ (XYZ Teknoloji) yer aldı. Özellikle, global bir kripto para borsası olan Coinbase, Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırma kararı alarak tasfiye sürecine girdi. Benzer şekilde, QNB'nin dijital varlık bölümü olan QNB Dijital Varlıklar da faaliyetlerini sonlandırmak üzere başvuruda bulundu.

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Son Dakika Kripto Para SPK listeyi güncelledi: Faaliyet izni için yapılan kripto varlık lisansı başvurularında sert düşüş - Son Dakika

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