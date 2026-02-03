Spot Bitcoin ETF'leri 562 milyon dolarlık girişle çıkış serisine son verdi - Son Dakika
Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'leri 562 milyon dolarlık girişle çıkış serisine son verdi

Spot Bitcoin ETF\'leri 562 milyon dolarlık girişle çıkış serisine son verdi
03.02.2026 21:29
ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri Pazartesi günü 561,9 milyon dolarlık net giriş kaydederek dört günlük çıkış serisini kırdı ve Ocak ortasından bu yana en güçlü günlük performansı sergiledi.

Bitcoin'in gün içinde 75.000 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra 78.500 dolara toparlandığı volatil bir seansta yaşanan bu giriş, yatırımcıların düşük seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. SoSoValue verilerine göre Fidelity'nin FBTC fonu 153,4 milyon dolarla girişlerde lider olurken, BlackRock'ın IBIT'i 142 milyon dolar ve Bitwise'ın BITB'si 96,5 milyon dolar çekti. Grayscale, Ark & 21Shares, VanEck, Invesco ve WisdomTree fonları da pozitif giriş kaydetti.

UZMANLAR YENİLENEN GÜVENİ İŞARET EDİYOR

Kronos Research Yatırım Direktörü Vincent Liu, bu hamleyi büyük yatırımcılar arasında yenilenen güvenin bir göstergesi olarak değerlendirdi. Liu, "Büyük yatırımcılar, makro pozisyonlama değişiklikleri, portföy yeniden dengelemesi veya katalizörler öncesi pozisyon alma kapsamında düzenlenmiş ETF'leri kullanarak kripto varlıklarına maruziyetlerini artırıyor. Bu eğilim devam ederse, spot alımlar likit arzı daraltabilir ve kısa vadede piyasaya destek sağlayabilir." dedi.

Pazartesi günkü girişler, ardı ardına iki haftalık çıkış döneminin ardından geldi. Spot Bitcoin ETF'leri geçen hafta 1,49 milyar dolar, bir önceki hafta ise 1,33 milyar dolar net çıkış kaydetmişti.

HashKey Group Kıdemli Araştırmacısı Tim Sun, önceki çıkışların büyük ölçüde spot ETF'ler ile Bitcoin vadeli işlemleri arasındaki fiyat farklarının hızla kapanmasından kaynaklandığını belirtti. Bu durum arbitraj getirilerini aşındırmış ve ilgili sermayenin kademeli çıkışına yol açmıştı. Aynı zamanda zayıflayan risk iştahı da bazı yatırımcıları portföylerindeki riski azaltmaya yöneltmişti.

Sun, "Ancak Bitcoin fiyatları kısa sürede iki kez dip test etti ve önceki konsolidasyon aralığının altına indi. Böylece piyasa kötümser beklentileri fiyatlamayı büyük ölçüde tamamladı." değerlendirmesinde bulundu. Orta ve uzun vadeli sermayenin mevcut seviyeleri uygun bir alım noktası olarak gördüğünü ve bu durumun ETF girişlerinin kısmen toparlanmasını sağladığını ekledi. Ancak Sun, bu hareketin trend dönüşünün teyidi değil, aşamalı bir toparlanma olduğu konusunda uyardı.

Bu arada spot Ethereum ETF'leri Pazartesi günü 2,86 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Bu rakam, Cuma günkü 252,87 milyon dolarlık çıkışa kıyasla belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Kripto Para

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
