Spot Bitcoin ETF'lerinde çıkış serisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Spot Bitcoin ETF'lerinde çıkış serisi sürüyor

Spot Bitcoin ETF\'lerinde çıkış serisi sürüyor
09.01.2026 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD merkezli spot Bitcoin ETF'leri, Perşembe günü yaşanan 400 milyon dolara yakın çıkışla negatif seriyi üçüncü güne taşıdı. 2026'nın ilk günlerinde görülen girişlerin neredeyse tamamı son üç günde yaşanan satış dalgasıyla silinmiş durumda.

Yatırımcıların kar realizasyonu ve portföy dengeleme hareketleri, ETF piyasasında satış baskısını artırdı. SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin fonlarından Perşembe günü toplam 398,95 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bitcoin fonlarındaki bu negatif seyir, Ethereum ETF'lerine de yansıdı.

KURUMSAL FONLARDA SATIŞ BASKISI

Çıkışlarda sektörün devleri başı çekti. BlackRock'a ait IBIT fonu 193,34 milyon dolar kaybederken, Fidelity 120,5 milyon dolarlık çıkış bildirdi. Ark & 21Shares ve Grayscale fonları da günü ekside kapatanlar arasında yer aldı. Son üç günde fonlardan çıkan toplam miktar 1,12 milyar dolara ulaşarak, yılbaşında oluşan pozitif tabloyu tersine çevirdi.

Benzer bir durum Ethereum cephesinde de gözlendi. Spot Ethereum ETF'leri toplam 159,17 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. BlackRock'ın ETHA fonu 107,6 milyon dolarla en büyük kaybı kaydederken, Grayscale'in ETHE fonundan 31,7 milyon dolar çıktı.

BU BİR TREND DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, yaşanan çıkışların kurumsal ilgide temel bir bozulmaya işaret etmediğini belirtti. Ruck, "Son ETF çıkışları, ilk rallinin ardından gelen kar alımlarını ve portföy dengelemelerini yansıtıyor. Bu durum, kurumsal talepte yapısal bir değişiklikten ziyade piyasa konsolidasyonuna ve kısa vadeli temkine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruck ayrıca piyasanın dirençli bir konsolidasyon evresinde olduğunu ve Bitcoin'in kurumsal birikim desteğiyle 90.000 dolar üzerinde tutunduğunu vurguladı.

SOLANA VE XRP POZİTİF AYRIŞTI

Bitcoin ve Ethereum'daki çıkışlara rağmen bazı altcoin fonları yatırımcı çekmeye devam etti. Spot XRP ETF'leri, lansmandan bu yana ilk kez Çarşamba günü yaşanan çıkışın ardından toparlanarak 8,72 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Solana ETF'leri ise 13,64 milyon dolarlık yatırımla pozitif serisini sekizinci güne taşıdı.

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Bitcoin gün içinde kısa süreliğine 90.000 doların altına gerilese de toparlanarak 90.660 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0,54 düşüşle 3.104 dolar bandında seyrediyor.

Nick Ruck, yatırımcıların önümüzdeki süreçte dikkat etmesi gereken noktaları, "Yatırımcılar ETF akış trendlerini, Bitcoin için 95.000 dolar civarındaki kilit direnç seviyelerini ve olası bir kırılma için ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları gibi makroekonomik sinyalleri yakından izlemeli." sözleriyle özetledi.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Spot Bitcoin ETF'lerinde çıkış serisi sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2025’te En Çok Çeyrek Altın Basıldı 2025'te En Çok Çeyrek Altın Basıldı
Fırtına Marmara’yı esir aldı Ayasofya Camii’nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu Fırtına Marmara'yı esir aldı! Ayasofya Camii'nin alemi düştü, balkonlar bile uçtu
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı Fuhuş operasyonunda tutuklanan işyeri sahibinin talebi operasyonu gölgede bıraktı
Beşiktaş’ta ayrılık Yakup Arda’nın yeni adresi 3. Lig Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

13:14
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
13:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
12:29
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
Trump yeni ülkeyi dünyaya ilan etti: Kara operasyonuna başlıyoruz
12:27
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz’e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e hakimden çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı
12:20
Hamaney’den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
Hamaney'den ülkesindeki protestoculara tepki: Geri adım atmayacağız
12:02
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Devlet hastanesine sipariş götüren moto kurye gördüğü manzaraya isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 14:03:23. #7.11#
SON DAKİKA: Spot Bitcoin ETF'lerinde çıkış serisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.