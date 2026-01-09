Spot Bitcoin ETF\'lerinde çıkış serisi sürüyor

Yatırımcıların kar realizasyonu ve portföy dengeleme hareketleri, ETF piyasasında satış baskısını artırdı. SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin fonlarından Perşembe günü toplam 398,95 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti. Bitcoin fonlarındaki bu negatif seyir, Ethereum ETF'lerine de yansıdı.

KURUMSAL FONLARDA SATIŞ BASKISI

Çıkışlarda sektörün devleri başı çekti. BlackRock'a ait IBIT fonu 193,34 milyon dolar kaybederken, Fidelity 120,5 milyon dolarlık çıkış bildirdi. Ark & 21Shares ve Grayscale fonları da günü ekside kapatanlar arasında yer aldı. Son üç günde fonlardan çıkan toplam miktar 1,12 milyar dolara ulaşarak, yılbaşında oluşan pozitif tabloyu tersine çevirdi.

Benzer bir durum Ethereum cephesinde de gözlendi. Spot Ethereum ETF'leri toplam 159,17 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. BlackRock'ın ETHA fonu 107,6 milyon dolarla en büyük kaybı kaydederken, Grayscale'in ETHE fonundan 31,7 milyon dolar çıktı.

BU BİR TREND DEĞİŞİKLİĞİ DEĞİL

LVRG Research Direktörü Nick Ruck, yaşanan çıkışların kurumsal ilgide temel bir bozulmaya işaret etmediğini belirtti. Ruck, "Son ETF çıkışları, ilk rallinin ardından gelen kar alımlarını ve portföy dengelemelerini yansıtıyor. Bu durum, kurumsal talepte yapısal bir değişiklikten ziyade piyasa konsolidasyonuna ve kısa vadeli temkine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ruck ayrıca piyasanın dirençli bir konsolidasyon evresinde olduğunu ve Bitcoin'in kurumsal birikim desteğiyle 90.000 dolar üzerinde tutunduğunu vurguladı.

SOLANA VE XRP POZİTİF AYRIŞTI

Bitcoin ve Ethereum'daki çıkışlara rağmen bazı altcoin fonları yatırımcı çekmeye devam etti. Spot XRP ETF'leri, lansmandan bu yana ilk kez Çarşamba günü yaşanan çıkışın ardından toparlanarak 8,72 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Solana ETF'leri ise 13,64 milyon dolarlık yatırımla pozitif serisini sekizinci güne taşıdı.

Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında, Bitcoin gün içinde kısa süreliğine 90.000 doların altına gerilese de toparlanarak 90.660 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Ethereum ise yüzde 0,54 düşüşle 3.104 dolar bandında seyrediyor.

Nick Ruck, yatırımcıların önümüzdeki süreçte dikkat etmesi gereken noktaları, "Yatırımcılar ETF akış trendlerini, Bitcoin için 95.000 dolar civarındaki kilit direnç seviyelerini ve olası bir kırılma için ABD Merkez Bankası (Fed) politikaları gibi makroekonomik sinyalleri yakından izlemeli." sözleriyle özetledi.