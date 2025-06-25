Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor

Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor
25.06.2025 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

USDT ihraççısı Tether CEO'su Paolo Ardoino, şirketin 2025 sonunda dünyanın en büyük Bitcoin madencisi olacağını açıkladı. 100.000'den fazla Bitcoin portföyü bulunan stablecoin devi, 10 milyar dolarlık yatırımını korumak için madencilik operasyonlarını stratejik güvenlik aracı olarak görüyor. Şirket Uruguay, Paraguay ve El Salvador'da 2 milyar dolarlık altyapı kurdu.

Stablecoin sektörünün lider oyuncusu Tether, Bitcoin madenciliğindeki agresif büyüme stratejisi, kripto para dünyasında dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıkıyor. Şirket CEO'su Paolo Ardoino'nun yaptığı açıklamalar, Bitcoin madenciliğinin şirket için sadece ticari bir getiri amacı taşımadığını, asıl hedefin milyarlarca dolarlık Bitcoin yatırımını güvence altına almak için kritik bir güvenlik önlemi olduğunu vurguladı.

Tether Küresel Bitcoin Madencilik Liderliği İçin Kolları Sıvadı

Tether'in Bitcoin madencilik hedefleri arkasında yatan temel motivasyon, şirketin 100.000'den fazla Bitcoin tutan devasa portföyünü koruma ihtiyacından kaynaklanıyor. Paolo Ardoino, "Eğer 1 milyon doların varsa ve bunu ya Bitcoin madenciliğine ya da doğrudan Bitcoin satın almaya kullanmak arasında karar vermen gerekiyorsa, her zaman doğrudan Bitcoin satın alarak daha fazla para kazanırsın." dedi.

Bununla birlikte Tether'in durumunun farklı olduğunu belirten CEO, "Bitcoin'e sahip olduğumuz riskleri göz önüne alındığında, ağın güvenliğinin bir parçası olmak önemli. Gerçekçi olarak, bu yılın sonuna kadar Tether oradaki en büyük Bitcoin madencisi olacak." açıklamasında bulundu.

Şirketin mevcut Bitcoin madencilik gücünü kamuya açıklamaması bu iddialı hedefi değerlendirmeyi zorlaştırıyor. Ancak 2023'ten beri firma Uruguay, Paraguay ve El Salvador'da 15 bölgede enerji üretimi ve madencilik altyapısına 2 milyar dolardan fazla yatırım gerçekleştirdi.

Yatırımlar yeni trafo merkezleri, yenilenebilir enerji yapıları ve kurulu madencilik çiftliklerindeki azınlık hisselerini kapsıyor. 2023'ün sonlarında garanti altına alınan ilk 500 milyon dolar, devam etmekte olan daha geniş, milyarlarca dolarlık genişleme stratejisinin ilk dilimiydi.

Hashrate'e göre mevcut en büyük Bitcoin madencileri arasında 57,3 EH/s ile MARA, 50 EH/s ile CleanSpark, 38,4 EH/s ile IREN, 33,7 EH/s ile Riot Platforms ve 19,1 EH/s ile Core Scientific yer alıyor. Bitcoin'in toplam ağ hashrate'i yaklaşık 810 EH/s olarak tahmin ediliyor.

Bitcoin madenciliği aynı zamanda Ardoino'nun "istikrarlı enerji" olarak tanımladığı daha büyük bir vizyonun parçası. Bu vizyon, Tether'in istikrarlı para, iletişim ve zekâ ile birlikte uzun vadeli toplumsal dayanıklılık için temel gördüğü dört sütundan birini oluşturuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in “öldürdük“ dediği İranlı komutan Tahran’daki kutlamalarda görüntülendi İsrail'in "öldürdük" dediği İranlı komutan Tahran'daki kutlamalarda görüntülendi
Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze’deki trajedi bir an önce sona ermeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli
İzmir’de kimya fabrikasında yangın Dumanlar gökyüzünü kapladı İzmir'de kimya fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı Tartışıp kovaladığı kişiyi bıçaklayıp kaçtı
Suç makinesi polisle çatışmaya girdi Suç makinesi polisle çatışmaya girdi
Süper Lig’de yılın transfer sürprizi Yeni sol bek Caner Erkin Süper Lig'de yılın transfer sürprizi! Yeni sol bek Caner Erkin
Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor Ateşkes sonrası akaryakıta dev indirim geliyor
Bu saatten sonra kalması mucize Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen’e telefon Bu saatten sonra kalması mucize! Dünyaca ünlü antrenörden Osimhen'e telefon
Bergüzar Korel’den berrak sularda sade zarafet Bergüzar Korel'den berrak sularda sade zarafet
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a savunma sanayiinde iş birliği çağrısı

20:13
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
10:36
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
Süper Lig devinden Ferdi Kadıoğlu sürprizi
10:15
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Traktör altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10:04
Trump’tan ortalığı karıştıracak video: İran’ı otoparka çevirmenin vakti geldi
Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
09:50
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ayrılık iddialarına net yanıt
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ayrılık iddialarına net yanıt
09:50
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
Dolar ve euro güne yükselişle başladı
09:40
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
Bu sezon şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladılar
09:05
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
Her gün yaptığı iş eski muhtarı ölüme götürdü
09:02
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid’de aşka geldi
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat Madrid'de aşka geldi
08:42
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 21:06:12. #7.13#
SON DAKİKA: Stablecoin devi Tether Bitcoin madenciliğinde liderliği istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.