Stablecoin düzenlemeleri yeni bir dönem başlatıyor

Kripto para dünyasında düzenleyici baskıları artarken, stablecoin piyasasında önemli bir dönüşüm yaşanıyor. ABD'de Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımına rağmen stablecoin mevzuatı gündemde, Avrupa Birliği ise MiCA düzenlemesini çoktan yürürlüğe koydu. Bu gelişmeler, uluslararası transferler için stablecoin kullanan grupları yeni alternatiflere itiyor. CryptoQuant analizi, mevcut USDT gibi merkezi stablecoinlerin bile gelecekte "karanlık" kategorisine geçebileceğine işaret ediyor.

CryptoQuant CEO'su Stablecoin Uyarısında Bulundu

Ki Young Ju, X paylaşımında kritik bir senaryoya dikkat çekti. Yakın gelecekte, ülkeler tarafından çıkarılan stablecoinlerin geleneksel bankalara benzer sıkı hükümet düzenlemesiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Transferler akıllı sözleşmeler aracılığıyla otomatik olarak vergi tahsilatını tetikleyebilir ve cüzdanlar hükümet kurallarına dayalı olarak dondurulabilir veya evrak gerektirebilir.

Ju'ya göre büyük uluslararası transferler için stablecoin kullanan kişiler bunun yerine sansüre dirençli karanlık stablecoinler aramaya başlayabilir. Bu alternatifler, algoritmik stablecoinler şeklinde yaratılabilir. Değerleri, altın gibi harici bir varlığa sabitlenmek yerine algoritmik mekanizmalar aracılığıyla korunur, bu da onları yetkililerin müdahalesine karşı daha dirençli kılar.

Ju "Olası bir örnek, Chainlink gibi veri oracle'larını kullanarak USDC gibi düzenlenmiş paraların fiyatını takip eden merkezi olmayan bir stablecoin olabilir." dedi. Başka bir yol ise finansal işlemleri kısıtlamayan ülkeler tarafından ihraç edilen stablecoinler veya Tether'ın gelecekte ABD hükümet düzenlemelerine uymaması durumu olabilir.

Ju, "USDT'nin kendisi sansüre dirençli bir stablecoin olarak kabul edilirdi. Tether gelecekteki bir Trump yönetimi altında ABD hükümet düzenlemelerine uymamayı seçerse giderek daha fazla sansürlenen internet ekonomisinde karanlık bir stablecoin haline gelebilir." diye ekledi.

Halihazırda, stablecoin olmamalarına rağmen Zcash ve Monero gibi gizlilik odaklı kripto paralar işlemleri koruyor ve kullanıcıların Blockchain üzerinde işlem verilerini açığa çıkarmadan para göndermesine ve almasına izin veriyor. Çeşitli projeler de benzer teknolojiyi stablecoinler için kullanmak üzerinde çalışıyor. Zephyr Protocol ve PARScoin gibi projeler, işlemlerin Blockchain üzerinde görünmesini engelliyor.

ABD doları cinsinden stablecoinlerin piyasa değeri genişlemeye devam ederek Nisan ayında 230 milyar doları aştı. Bu, geçen yıla göre yüzde 54'lük bir artış anlamına geliyor. Tether ve Circle, piyasanın yüzde 90'ına hakim durumda. Toplam stablecoin hacimleri 2024'te 27,6 trilyon dolara ulaştı ve Visa ile Mastercard'ın birleşik hacimlerini yüzde 7,7 oranında aştı.