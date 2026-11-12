Stablecoin erimesi Bitcoin için ne anlatıyor?

Bir zincir üstü analiz şirketinin raporuna göre büyük stablecoinlerin arzı son 30 günde 14,2 milyar dolar azalarak 2022'deki ayı piyasasından bu yana en büyük düşüşü yaşadı. Toplam stablecoin arzı 280 milyar doların hemen altına inerek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Raporda, arzdaki küçülmenin yatırımcıların stablecoinleri dolara çevirip nakdi piyasadan çektiğini gösterdiği belirtilerek "Bu da yükseliş için daha az yakıt bırakıyor." ifadesi kullanıldı. Şirkete göre stablecoin arzının yeniden artmaya başlaması, piyasaya yeni para girdiğinin ilk işareti olacak.

USDT'DEKİ DÜŞÜŞ FTX DÖNEMİNİ GERİDE BIRAKTI

Ayrı bir rapora göre en büyük stablecoin olan Tether'in USDT'sinin piyasa değeri 7 Kasım'a kadarki 60 günde 6,6 milyar dolar azaldı. Bu düşüş, FTX'in çöküşünün ardından Aralık 2022'de benzer bir dönemde yaşanan 3,2 milyar dolarlık kaybın iki katını aştı.

USDT toplam stablecoin arzının yaklaşık yüzde 62,8'ini oluştururken Circle'ın USDC'si yüzde 25,1 payla ikinci sırada bulunuyor. İki stablecoinin toplam arzı son bir ayda yaklaşık 11 milyar dolar azaldı.

HAZİRAN 2022'DE DÜŞÜŞ 30 MİLYAR DOLARA ULAŞMIŞTI

Stablecoin arzındaki 30 günlük düşüş Haziran 2022'de yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmıştı. Bitcoin (BTC) bundan yaklaşık beş ay sonra, Kasım 2022'de 15 bin 500 dolarla dip seviyesini görmüştü.

Altın destekli tokenların toplam piyasa değeri 5,61 milyar dolarla görece yatay seyrederken şubattaki 6,31 milyar dolarlık zirvenin altında kaldı. USDT verilerini inceleyen ayrı raporda ise Bitcoin'de yerel bir dibin, USDT arzı yeniden artışa geçmeden önce oluşabileceği belirtildi.