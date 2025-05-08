Standard Chartered Bitcoin için yeni tahminini paylaştı - Son Dakika
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Standard Chartered Bitcoin için yeni tahminini paylaştı

Standard Chartered Bitcoin için yeni tahminini paylaştı

Standard Chartered, Bitcoin'in yakında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Yatırım bankasının dijital varlık araştırma başkanı Geoff Kendrick; güçlü ETF girişleri, Strategy'nin agresif alımları ve artan kurumsal ilgi sayesinde 120 bin dolarlık Q2 hedefinin gerçekçi olduğunu belirtiyor. Son üç haftada ETF'lere giren 5,3 milyar dolar, fiyatı 84 binden 99 bin dolara taşıdı.

08.05.2025 16:34
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Kripto para piyasaları son dönemde kurumsal yatırımcıların ilgisiyle köklü bir gelişim yaşıyor. Standard Chartered'ın değerlendirmeleri Bitcoin'in yalnızca bir yatırım aracı olmaktan çıkıp, önemli kurumların ve hatta devletlerin stratejik varlığına dönüştüğünü gösteriyor.

Bankacılık Devi Bitcoin İçin İkinci Çeyrekte 120 Bin Dola Öngörüyor

Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, Bitcoin'in yakında yeni bir zirveye ulaşabileceğini belirtti. ETF girişleri son iki haftada güçlü bir şekilde geri dönerken, Bitcoin fiyatı da 84 bin dolardan 99 bin dolara yükseldi.

Kendrick, mevcut fiyat artışının sermaye akışlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Glassnode verilerine göre ABD'deki spot ETF'ler son üç haftada 5,3 milyar dolar giriş gördü. Kendrick'in fiyat ayarlı hesaplamasına göre bu tutarın yalnızca 1,2 milyar doları fiyat artışından kaynaklanırken, 4 milyar dolardan fazlası net gerçek sermaye akışı oldu.

Dikkat çeken bir diğer faktör Strategy'nin devam eden Bitcoin alımı oldu. Bitcoin Treasuries verilere göre şirket 2024'ün sonlarından bu yana istikrarlı bir şekilde Bitcoin biriktiriyor. Son fiyat toparlanmasıyla birlikte, Strategy'nin toplam varlıkları rekor seviyede 53,8 milyar doların üzerine çıktı.

Şirket şu anda 555.450 Bitcoin'e sahip durumda, bu da var olacak tüm Bitcoin'lerin yüzde 2,6'sına denk geliyor. Strategy'nin daha fazla Bitcoin almak için 84 milyar dolarlık ek fon toplama planları, varlıklarını var olacak tüm Bitcoin'lerin yüzde 6'sından fazlasına çıkarabilir.

Yerel yönetimler de harekete geçiyor. New Hampshire, Stratejik Bitcoin Rezerv tasarısını geçiren ilk ABD eyaleti oldu. Arizona, Texas ve Oregon gibi eyaletler de benzer adımlar atıyor.

Tüm bu faktörleri göz önünde bulunduran Kendrick, Bitcoin'in fiyat görünümü konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve 120 bin dolarlık ikinci çeyrek hedefinin bile tutucu kalabileceğini belirtiyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Standard Chartered Bank, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Standard Chartered Bitcoin için yeni tahminini paylaştı - Son Dakika

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