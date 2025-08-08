Standard Chartered, Hong Kong\'da stablecoin lisansı için başvurdu

Kripto dünyasının en büyük isimlerinden Animoca Brands, geleneksel bankacılık devi Standard Chartered ve telekomünikasyon şirketi HKT ile birlikte önemli bir girişim başlattı. Hong Kong'un 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni stablecoin düzenlemeleri kapsamında gerçekleştirilen bu başvuru, bölgenin kripto para merkezi olma yolundaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Hong Kong Stablecoin Yasası İlk Dev Başvurusunu Aldı

Anchorpoint Financial Limited adını taşıyan ortak girişim, Hong Kong Para Otoritesi'nin web sitesinde belirtilen başvuru sürecinin ilk aşamasını tamamladı. Şirket temsilcilerinin aktardığı açıklamaya göre bu formal ilgi beyanı stablecoin lisanslama sürecindeki en kritik adım olarak kabul ediliyor.

Animoca Brands grup yöneticisi Evan Auyang, stablecoinlerin Web3 dünyasındaki en cazip kullanım durumlarından birini temsil ettiğini belirtti. Auyang, kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında yaygın benimsemenin hala erken sınırlarında olduklarına inandığını vurguladı.

Hong Kong'un Stablecoinler Yönetmeliği'nin 1 Ağustos'ta devreye girmesi ile fiat destekli stablecoin ihraççılarının Hong Kong Para Otoritesi'nden lisans alması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, Hong Kong'un uluslararası finansal merkez konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Üçlü ortaklığın stablecoin ihraççısı lisansı başvurusu, daha önce duyurdukları HKD destekli stablecoin ihracını keşfetme planlarıyla tam uyum gösteriyor. Mart 2024'te HKMA'nın stablecoinleri test etmek için başlattığı düzenleyici kum havuzuna üç şirket de temmuz ayından itibaren katıldı.

İleriye dönük olarak Anchorpoint Financial, Web3 ve geleneksel finansı köprüleyen finansal piyasa büyümesi ve ödemelerde stablecoinlerin rolünü keşfetmeyi amaçlıyor.