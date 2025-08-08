Standard Chartered, Hong Kong'da stablecoin lisansı için başvurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Standard Chartered, Hong Kong'da stablecoin lisansı için başvurdu

Standard Chartered, Hong Kong\'da stablecoin lisansı için başvurdu
08.08.2025 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Web3 yatırım devi Animoca Brands, Standard Chartered ve HKT ile Hong Kong'da stablecoin ihraççısı lisansı almak için resmi süreç başlattı. 'Anchorpoint Financial' adlı ortak girişim, 1 Ağustos'ta Hong Kong Para Otoritesi'ne formal başvuru yaptı. HKD destekli stablecoin projesi, bölgenin kripto merkezi olma hedefinde kritik rol oynayacak.

Kripto dünyasının en büyük isimlerinden Animoca Brands, geleneksel bankacılık devi Standard Chartered ve telekomünikasyon şirketi HKT ile birlikte önemli bir girişim başlattı. Hong Kong'un 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni stablecoin düzenlemeleri kapsamında gerçekleştirilen bu başvuru, bölgenin kripto para merkezi olma yolundaki en önemli gelişmelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Hong Kong Stablecoin Yasası İlk Dev Başvurusunu Aldı

Anchorpoint Financial Limited adını taşıyan ortak girişim, Hong Kong Para Otoritesi'nin web sitesinde belirtilen başvuru sürecinin ilk aşamasını tamamladı. Şirket temsilcilerinin aktardığı açıklamaya göre bu formal ilgi beyanı stablecoin lisanslama sürecindeki en kritik adım olarak kabul ediliyor.

Animoca Brands grup yöneticisi Evan Auyang, stablecoinlerin Web3 dünyasındaki en cazip kullanım durumlarından birini temsil ettiğini belirtti. Auyang, kurumsal ve perakende yatırımcılar arasında yaygın benimsemenin hala erken sınırlarında olduklarına inandığını vurguladı.

Hong Kong'un Stablecoinler Yönetmeliği'nin 1 Ağustos'ta devreye girmesi ile fiat destekli stablecoin ihraççılarının Hong Kong Para Otoritesi'nden lisans alması zorunlu hale geldi. Bu düzenleme, Hong Kong'un uluslararası finansal merkez konumunu pekiştirmeyi hedefliyor.

Üçlü ortaklığın stablecoin ihraççısı lisansı başvurusu, daha önce duyurdukları HKD destekli stablecoin ihracını keşfetme planlarıyla tam uyum gösteriyor. Mart 2024'te HKMA'nın stablecoinleri test etmek için başlattığı düzenleyici kum havuzuna üç şirket de temmuz ayından itibaren katıldı.

İleriye dönük olarak Anchorpoint Financial, Web3 ve geleneksel finansı köprüleyen finansal piyasa büyümesi ve ödemelerde stablecoinlerin rolünü keşfetmeyi amaçlıyor.

Standard Chartered Bank, Çin Halk Cumhuriyeti, Kripto Para, Hong Kong, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Standard Chartered, Hong Kong'da stablecoin lisansı için başvurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

14:33
Çanakkale’de orman yangını Alevler hastaneye yaklaştı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hastaneye yaklaştı
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
13:37
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
Minibüs şoförü yolculara aldırış etmeden cinsel içerikli film izledi
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:09:13. #7.11#
SON DAKİKA: Standard Chartered, Hong Kong'da stablecoin lisansı için başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.