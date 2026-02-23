Standard Chartered, stablecoin ihraççılarının 1 trilyon dolarlık hazine bonosu talebi yaratabileceğini öngörüyor - Son Dakika
Standard Chartered, stablecoin ihraççılarının 1 trilyon dolarlık hazine bonosu talebi yaratabileceğini öngörüyor

Standard Chartered, stablecoin ihraççılarının 1 trilyon dolarlık hazine bonosu talebi yaratabileceğini öngörüyor
23.02.2026 22:28
Standard Chartered'ın yeni araştırmasına göre stablecoin ihraççıları ABD hazine bonolarının en büyük alıcıları arasına girmeye hazırlanıyor. Banka, bu talebin ABD Hazinesi'ne borç ihraç yapısını yeniden şekillendirme alanı tanıyabileceğini belirtiyor.

Bankanın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoffrey Kendrick ve ABD faiz stratejisti John Davies liderliğindeki analist ekibi, stablecoin piyasa değerinin 2028 sonuna kadar 2 trilyon dolara ulaşmasını beklemeye devam ettiklerini açıkladı. Bu büyüme, ihraççıların kısa vadeli devlet borçlarını rezerv varlık olarak biriktirmesiyle birlikte 800 milyar ila 1 trilyon dolarlık yeni hazine bonosu talebi yaratacak.

GENIUS YASASI TALEBİ YAPISAL HALE GETİRİYOR

Stablecoin arzı şu anda 300 milyar dolar seviyesinde seyrediyor. Temmuz 2025'te kabul edilen GENIUS Yasası çerçevesinde, ABD'de düzenlemeye tabi stablecoin ihraççılarının yüksek kaliteli likit varlık bulundurması zorunlu tutuluyor ve kısa vadeli hazine bonoları bu yapıda merkezi bir rol üstleniyor. Standard Chartered, öngörülen 2 trilyon dolarlık stablecoin piyasasının üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerden geleceğini ve bunun tamamıyla yeni bir hazine bonosu talebi yaratacağını tahmin ediyor.

Banka, stablecoin büyümesiyle birlikte Fed'in rezerv yönetimi alımları ve vadesi dolan mortgage destekli menkul kıymetlerin yeniden yatırımını da hesaba katarak 2028'e kadar toplam yeni bono talebinin yaklaşık 2,2 trilyon dolara ulaşabileceğini hesaplıyor. Aynı dönemde beklenen net hazine bonosu arzı ise yalnızca 1,3 trilyon dolar düzeyinde kalıyor. Sonuç olarak banka, yaklaşık 900 milyar dolarlık bir arz açığının oluşabileceğini ve Hazine'nin ihraç yapısını değiştirmediği sürece bonoların kıt hale gelebileceğini savunuyor.

