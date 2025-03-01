Standard Chartered'tan Bitcoin için kritik uyarı - Son Dakika
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Standard Chartered'tan Bitcoin için kritik uyarı

Standard Chartered\'tan Bitcoin için kritik uyarı

Standard Chartered'ın küresel dijital varlıklar araştırma başkanı Geoffrey Kendrick, Bitcoin'in hafta sonu veya Pazartesi'ye kadar 69.000-76.500 dolar aralığına düşmesini bekliyor. Kendrick, bu seviyeyi "almak isteyeceğim bir düşüş" olarak tanımlıyor. Gece kısa süreliğine 79.000 doların altına düşen Bitcoin, şu anda 81.400 dolar civarında işlem görüyor.

01.03.2025 10:08
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ABD seçimlerinden bu yana, net ETF alımları 80.000 dolar seviyesinde 2,5 milyar dolar azaldı. Kendrick, bugün ETF'lerden yeni büyük çıkışlar bekliyor ve Salı günkü 1 milyar doların üzerindeki itfanın ardından bu beklentisini güçlendiriyor. Analist, mevcut durumu Bitcoin'in bir hafta içinde 70.000 dolardan 50.000 dolara düştüğü Ağustos 2024 ile karşılaştırıyor ve benzer bir senaryonun şu anki fiyatları 69.000-76.500 dolar seviyesine getirebileceğini öngörüyor.

Standard Chartered Analisti: Bitcoin İçin Alım Fırsatı Yaklaşıyor

ETF çıkışlarının önemli olup olmadığı konusunda kripto piyasasında tartışmalar sürüyor. Bazı uzmanlar itfaların piyasa-nötr olduğunu savunuyor. Bu görüşe göre işlemler, Bitcoin'i daha düşük fiyatlardan ödünç almayı, ETF'ler aracılığıyla tutmayı ve daha sonra daha yüksek bir fiyattan satmayı içeren taşıma stratejilerinin kapanmasını yansıtıyor.

Kendrick bu argümana karşı çıkıyor. Ona göre taşıma ticaretleri, ETF çıkışlarını açıklayacak kadar büyük hacme sahip değil. Analist, hedge fonlarının kısa pozisyonlarının artmasına dikkat çekiyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) verileri, hedge fonu kısa pozisyonlarının ABD seçimlerinden bu yana 7,9 milyar dolardan 11,3 milyar dolara yükseldiğini gösteriyor.

Aynı süre içinde ETF pozisyonlaması 23,5 milyar dolardan önce 40,2 milyar dolara yükselmiş, ardından 37 milyar dolara düşmüştür. Kendrick, "ETF pozisyonları 5 Kasım'dan bu yana yüzde 71 artarken, CFTC hedge fonu kısa pozisyonları yüzde 43 arttı" diyor.

Analist, ETF yatırımcılarının büyük ölçüde uzun pozisyonda kalmaya devam ettiğini ve bu durumun Bitcoin düşmeye devam ederse onları panik satışına karşı savunmasız hale getirdiğini belirtiyor.

Kendrick ayrıca Trump'ın son tarife açıklamaları piyasaya dahil edildikten sonra, Bitcoin gibi riskli varlıkların ralliye devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Piyasa benzer bir modeli izlerse, mevcut seviyelerden yüzde 5,5'lik bir düşüş daha Bitcoin'i 69.000-76.500 dolar aralığına getirecek.

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Son Dakika Kripto Para Standard Chartered'tan Bitcoin için kritik uyarı - Son Dakika

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