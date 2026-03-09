Strategy 17 bin 994 Bitcoin daha aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy 17 bin 994 Bitcoin daha aldı

Strategy 17 bin 994 Bitcoin daha aldı
09.03.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Michael Saylor liderliğindeki Strategy, yaklaşık 1,3 milyar dolar karşılığında 17.994 Bitcoin daha satın aldı. Şirketin toplam Bitcoin varlığı 738.731'e yükselirken, alımların hisse satışlarından elde edilen gelirle finanse edildiği bildirildi.

Bitcoin'i bilançosunda tutan şirketler arasında öne çıkan Strategy, 2 Mart ile 8 Mart tarihleri arasında ortalama 70.946 dolar fiyatla yaklaşık 1,28 milyar dolar karşılığında 17.994 Bitcoin satın aldı. Pazartesi günü SEC'e yapılan bildirime göre şirket, bu işlemle toplam Bitcoin varlığını 738.731'e çıkardı.

Şirketin kurucu ortağı ve yönetim kurulu başkanı Michael Saylor, Strategy'nin mevcut portföyünün ortalama 75.862 dolar maliyetle edinilmiş 738.731 Bitcoin'den oluştuğunu belirtti. Şirketin Bitcoin varlığının piyasa değerinin yaklaşık 50 milyar dolara karşılık geldiği ifade edildi. Ücretler ve masraflar dahil toplam maliyetin ise 56 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bu pozisyonun, Bitcoin'in 21 milyonla sınırlı arzının yüzde 3,4'ünden fazlasına denk geldiği belirtildi. Şirketin ayrıca yaklaşık 6 milyar dolarlık gerçekleşmemiş zarar taşıdığı bilgisi paylaşıldı. Strategy yönetimi, son alımların MSTR A sınıfı adi hisse senetleri ile STRC sürekli imtiyazlı hisse senetlerinin piyasadaki satışından elde edilen gelirlerle gerçekleştirildiğini açıkladı.

SERMAYE ARTIRIM PLANI VE HİSSE SATIŞLARI HIZ KESMİYOR

Şirket, geçtiğimiz hafta yaklaşık 899,5 milyon dolar karşılığında 6.327.541 adet MSTR hissesi sattı. Aynı dönemde 377,1 milyon dolar değerinde 3.776.205 adet STRC hissesi de elden çıkarıldı. Strategy'nin imtiyazlı hisse senedi programlarının, 2027 yılına kadar Bitcoin alımları için toplam 84 milyar dolarlık sermaye artırımını hedefleyen "42/42" planına ek olarak yürütüldüğü belirtildi.

Saylor, hafta sonu yaptığı paylaşımda alım sinyali verdi. Şirketin yüzüncü Bitcoin alım serisini geride bırakmasına atıfta bulunarak "İkinci yüzyıl başlıyor" ifadelerini kullandı.

Bitcoin Treasuries verilerine göre halka açık 193 şirket, farklı yöntemlerle Bitcoin alım modelini benimsiyor. MARA ile Tether destekli Twenty One gibi şirketler, listede Strategy'yi takip edenler arasında gösteriliyor. Birçok şirketin hisse değeri yaz aylarındaki zirvelerinden bu yana gerilerken, Strategy hisselerinde de yüzde 71 oranında düşüş yaşandığı ifade edildi.

Şirketin mNAV oranının 0,99 civarında olduğu belirtildi. MSTR hisseleri geçen haftayı genel olarak yüzde 3,6 yükselişle kapatsa da cuma günü yüzde 4,5 değer kaybederek 133,53 dolar seviyesinden kapanış yaptı.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy 17 bin 994 Bitcoin daha aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail’e biz verdik Hindistan: İran gemisinin konumunu İsrail'e biz verdik
BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump’la görüştü BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, ABD Başkanı Trump'la görüştü
Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı Sıcak gelişmelerden ilham aldı, sanal F-16 eğitimi vermeye başladı
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı

22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
22:14
Onuachu şov Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
Onuachu şov! Trabzonspor deplasmanda güle oynaya kazandı
22:02
Necmettin Erbakan’ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
Necmettin Erbakan'ın yıllar önce söyledikleri yeniden gündem oldu
21:42
Pakistan’da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
Pakistan'da savaş tasarrufu: Okullar tatil edildi, mesai eve taşındı
20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 22:47:35. #7.13#
SON DAKİKA: Strategy 17 bin 994 Bitcoin daha aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.