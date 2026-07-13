Strategy'de dikkat çeken eşik ilk kez aşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Strategy'de dikkat çeken eşik ilk kez aşıldı

Strategy\'de dikkat çeken eşik ilk kez aşıldı
13.07.2026 09:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatırım şirketi Gerber Kawasaki yöneticisi Ross Gerber, Strategy'nin kaldıraçlı Bitcoin modelinin yatırımcılar için kalıcı değer yerine satış baskısı yarattığını savunarak kurucu Michael Saylor'a yönelik eleştirilerini yineledi.

Gerber, Saylor'ın "Silah Taşıma Hakkı" başlıklı yapay zeka ürünü bir video paylaşmasının ardından bu iddiayı dile getirdi. Saylor'ın Bitcoin'i yok ettiğini ileri süren Gerber, piyasanın son kayıplarına tek başına Strategy'nin yol açtığını gösteren bir veri sunmadı.

Bu çıkış, Gerber'in Strategy'nin hazine planına yönelik önceki eleştirilerinin devamı olarak öne çıkıyor. Gerber haziranda Saylor'ı, uzun vadeli tutma mesajı verdikten sonra Bitcoin satarak bir "kısır döngü" yaratmakla suçladı. Şirketin adımları için "halı çekme" ifadesini kullandı. Bu yorumlar Gerber'in görüşünü yansıtıyor. Kamuya açık kayıtlar Strategy'nin satışlarını dolandırıcılık ya da piyasa manipülasyonu olarak tanımlamıyor.

GERBER STRATEGY'NİN KALDIRACINI HEDEF ALDI

Gerber'in temel şikâyeti, Bitcoin pozisyonunu büyütmek için finansal piyasaların kullanılmasına ilişkin. Strategy fon toplamak için adi hisse, imtiyazlı hisse ve dönüştürülebilir tahvil ihraç etti ve bu sermayenin büyük bölümünü Bitcoin almak için kullandı. Gerber'e göre bu süreç, nakit üreten bir işletme varlığı yaratmadan yükümlülük ekliyor. Gerber ayrıca yatırımcıların Strategy hissesi almak yerine düzenlemeye tabi borsa yatırım fonları üzerinden Bitcoin'e erişebileceğini savunuyor. Buna karşılık Strategy, modelinin bir spot ETF'yi kopyalamak yerine Bitcoin rezervlerini hisse ve kredi ürünleriyle birleştirdiğini belirtiyor.

Strategy'nin son satışları tartışmayı büyüttü. Şirket 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında yaklaşık 216 milyon dolara 3.588 Bitcoin sattı ve geliri çeşitli imtiyazlı hisse ürünlerinin temettülerini finanse etmek için kullandı. Satışın ardından Strategy'nin varlığı 843.775 Bitcoin'e, dolar rezervi ise 2,55 milyar dolara ulaştı. İşlem, likidite ihtiyaçları için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına izin veren daha geniş bir planın parçası oldu. Açıklanan verilere göre şirket coinleri ortalama alım maliyetinin altında sattı. Bu durum, yinelenen ödemelerin zayıf piyasalarda daha fazla satışı zorlayıp zorlamayacağı tartışmasını artırdı. Saylor yıllarca al-tut yaklaşımını savunmuştu ancak şirket kamuoyu duruşunu daha önce değiştirdi. Saylor mayısta yıl sonundan önce bir Bitcoin satışının ihtimal dışı olmadığını belirtmişti.

BLOCKSTREAM CEO'SU ELEŞTİRİYİ REDDETTİ

Strategy'yi destekleyenler Gerber'in tanımını reddediyor. Blockstream üst yöneticisi Adam Back, sınırlı Bitcoin satışlarının zayıf bir inancı değil hazine esnekliğini gösterdiğini söyledi. Back, şirketin Bitcoin'i bilançosunun merkezinde tutarken rezervinin bir kısmını yatırımcı ödemelerini karşılamak için kullanabileceğini savundu. Strategy, son satışlarına rağmen halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor.

Yine de şirketin sermaye yapısının uzun süreli bir piyasa düşüşünde nasıl performans göstereceği belirsizliğini koruyor. Şirketin işletme değeri ilk kez Bitcoin varlıklarının değerinin altına indi ve imtiyazlı ürünleri yinelenen temettü ihtiyacı yaratıyor.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'de dikkat çeken eşik ilk kez aşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Afyonkarahisar’da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı Afyonkarahisar'da feci kaza: Çift öldü, bebekleri ağır yaralı
Vergi borcu olanlar dikkat 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Gönderdiği çelenk alana kabul edilmedi
Cide’de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti Cide'de otomobil denize uçtu: Sürücü hayatını kaybetti
Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 TL ceza kesiliyor Sahilde bulunan kum zambakları koruma altına alındı: Koparana 699 bin 245 TL ceza kesiliyor

10:20
MİT’ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu Talip Güler Türkiye’ye getirildi
MİT'ten sınır ötesinde DEAŞ operasyonu! Talip Güler Türkiye'ye getirildi
10:13
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Avukat Ece Güner, Ahbap soruşturması kapsamında gözaltına alındı
10:04
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 ilde 25 şüpheli gözaltına alındı
09:53
Savaşta bir ilk ABD İran’a karşı yeni silahını sahaya sürdü
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü
09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 10:25:35. #7.12#
SON DAKİKA: Strategy'de dikkat çeken eşik ilk kez aşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.