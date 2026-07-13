Strategy\'de dikkat çeken eşik ilk kez aşıldı

Gerber, Saylor'ın "Silah Taşıma Hakkı" başlıklı yapay zeka ürünü bir video paylaşmasının ardından bu iddiayı dile getirdi. Saylor'ın Bitcoin'i yok ettiğini ileri süren Gerber, piyasanın son kayıplarına tek başına Strategy'nin yol açtığını gösteren bir veri sunmadı.

Bu çıkış, Gerber'in Strategy'nin hazine planına yönelik önceki eleştirilerinin devamı olarak öne çıkıyor. Gerber haziranda Saylor'ı, uzun vadeli tutma mesajı verdikten sonra Bitcoin satarak bir "kısır döngü" yaratmakla suçladı. Şirketin adımları için "halı çekme" ifadesini kullandı. Bu yorumlar Gerber'in görüşünü yansıtıyor. Kamuya açık kayıtlar Strategy'nin satışlarını dolandırıcılık ya da piyasa manipülasyonu olarak tanımlamıyor.

GERBER STRATEGY'NİN KALDIRACINI HEDEF ALDI

Gerber'in temel şikâyeti, Bitcoin pozisyonunu büyütmek için finansal piyasaların kullanılmasına ilişkin. Strategy fon toplamak için adi hisse, imtiyazlı hisse ve dönüştürülebilir tahvil ihraç etti ve bu sermayenin büyük bölümünü Bitcoin almak için kullandı. Gerber'e göre bu süreç, nakit üreten bir işletme varlığı yaratmadan yükümlülük ekliyor. Gerber ayrıca yatırımcıların Strategy hissesi almak yerine düzenlemeye tabi borsa yatırım fonları üzerinden Bitcoin'e erişebileceğini savunuyor. Buna karşılık Strategy, modelinin bir spot ETF'yi kopyalamak yerine Bitcoin rezervlerini hisse ve kredi ürünleriyle birleştirdiğini belirtiyor.

Strategy'nin son satışları tartışmayı büyüttü. Şirket 29 Haziran ile 5 Temmuz arasında yaklaşık 216 milyon dolara 3.588 Bitcoin sattı ve geliri çeşitli imtiyazlı hisse ürünlerinin temettülerini finanse etmek için kullandı. Satışın ardından Strategy'nin varlığı 843.775 Bitcoin'e, dolar rezervi ise 2,55 milyar dolara ulaştı. İşlem, likidite ihtiyaçları için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına izin veren daha geniş bir planın parçası oldu. Açıklanan verilere göre şirket coinleri ortalama alım maliyetinin altında sattı. Bu durum, yinelenen ödemelerin zayıf piyasalarda daha fazla satışı zorlayıp zorlamayacağı tartışmasını artırdı. Saylor yıllarca al-tut yaklaşımını savunmuştu ancak şirket kamuoyu duruşunu daha önce değiştirdi. Saylor mayısta yıl sonundan önce bir Bitcoin satışının ihtimal dışı olmadığını belirtmişti.

BLOCKSTREAM CEO'SU ELEŞTİRİYİ REDDETTİ

Strategy'yi destekleyenler Gerber'in tanımını reddediyor. Blockstream üst yöneticisi Adam Back, sınırlı Bitcoin satışlarının zayıf bir inancı değil hazine esnekliğini gösterdiğini söyledi. Back, şirketin Bitcoin'i bilançosunun merkezinde tutarken rezervinin bir kısmını yatırımcı ödemelerini karşılamak için kullanabileceğini savundu. Strategy, son satışlarına rağmen halka açık en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olmayı sürdürüyor.

Yine de şirketin sermaye yapısının uzun süreli bir piyasa düşüşünde nasıl performans göstereceği belirsizliğini koruyor. Şirketin işletme değeri ilk kez Bitcoin varlıklarının değerinin altına indi ve imtiyazlı ürünleri yinelenen temettü ihtiyacı yaratıyor.