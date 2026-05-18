Strategy\'den 2 milyar dolarlık yeni Bitcoin alımı

Yönetim kurulu başkanı Michael Saylor'ın paylaşımına göre Strategy artık toplam 843.738 Bitcoin tutuyor. Bu pozisyon yaklaşık 65,3 milyar dolar değerinde ve Bitcoin başına ortalama 75.700 dolar maliyetle ücretler dahil yaklaşık 63,9 milyar dolara mal oldu. Şirketin varlıkları Bitcoin'in 21 milyon adetlik maksimum arzının yüzde 4'ünü aşmış durumda ve mevcut fiyatlarla yaklaşık 1,4 milyar dolarlık kâğıt üstü kara işaret ediyor.

ALIMLAR MSTR VE STRC HİSSE SATIŞLARIYLA FİNANSE EDİLDİ

Son alım şirketin A Sınıfı adi hissesi MSTR ve süresiz tercihli hissesi STRC'nin piyasa satışlarından elde edilen gelirle yapıldı. Strategy geçen hafta 430.344 MSTR hissesini yaklaşık 83,7 milyon dolara sattı. MSTR programı kapsamında ihraç ve satış için 26,27 milyar dolarlık hisse kullanılabilir durumda kaldı. Şirket ayrıca 19.519.801 STRC hissesini yaklaşık 1,95 milyar dolara sattı ve STRC programında 17,51 milyar dolarlık hisse kullanılabilir durumda bulunuyor.

Bu alım şirketin bugüne kadarki altıncı en büyük haftalık satın alması ve bu yılın Nisan'daki 34.164 Bitcoin'lik alımdan sonra ikinci en büyüğü oldu.

Saylor alımı önceden işaret etmişti. Pazar günü X platformunda Strategy'nin Bitcoin alım takipçisini paylaşarak "Big Dot Energy" mesajını yazmıştı.

STRC BİTCOİN ALIMLARININ BİRİNCİL FİNANSMAN ARACI OLDU

Değişken oranlı kümülatif tercihli hisse olan STRC aylık temettü sunuyor ve 100 dolar nominal değerine yakın kalacak şekilde ayarlanabilir oranlarla işliyor. Hisse şu anda yıllık yüzde 11,5 getiri sunuyor ve son haftalarda Bitcoin alımlarının birincil finansman aracına dönüştü.

Şirket yakın zamanda STRC temettü ödemelerini ayda birden ayda ikiye çıkarmayı teklif etti. Analistler STRC'ye yönelik güçlü yatırımcı talebinin her ayın 15'indeki temettü dağıtım tarihlerinden önce tekrarlayan Bitcoin alım baskısı yaratabileceğini savundu.

STRATEGY 1,5 MİLYAR DOLARLIK TAHVİLİ İSKONTOLU GERİ ALACAK

Tahvil cephesinde de önemli bir adım atıldı. Strategy cuma günü 2029 vadeli sıfır kuponlu dönüştürülebilir tahvillerinin 1,5 milyar dolarlık nominal değerini yaklaşık 1,38 milyar dolara geri almayı kabul etti. Borç dolar başına yaklaşık 92 sentten emekliye ayıracak. Olası finansman kaynakları arasında Bitcoin satışını da sıralayan şirket Saylor'ın yakın zamanda açıkladığı "net birikimci" politikasıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Halka açık şirketler arasında bir tür Bitcoin edinim modeli benimseyen 196 şirket bulunuyor ve bunların 84'ü aktif olarak alım yapıyor. İlk 10'da Strategy'nin ardından Twenty One, Metaplanet, MARA, Bitcoin Standard Treasury Company, Bullish, Coinbase, Riot Platforms, Strive ve Hut 8 yer alıyor.

MSTR hissesi geçen hafta yüzde 5,1 düşerek cuma günü 177,42 dolardan kapandı ancak yılbaşından bu yana yüzde 14,8 değer kazanmış durumda. Bitcoin aynı dönemde yaklaşık yüzde 3,3 geriledi ve pazartesi sabahı ABD Başkanı Donald Trump'ın İran tehdidi ve yenilenen enflasyon korkularıyla 77 bin doların altına düştü.