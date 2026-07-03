Strategy'nin yeni kararı Bitcoin'i nasıl etkileyecek? - Son Dakika
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Strategy'nin yeni kararı Bitcoin'i nasıl etkileyecek?

Strategy\'nin yeni kararı Bitcoin\'i nasıl etkileyecek?
03.07.2026 11:30
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JPMorgan analistleri, Michael Saylor'ın şirketi Strategy'nin yakın zamanda resmileştirdiği Bitcoin satış politikasının kripto piyasalarına "önlenebilir" bir risk kattığını savundu. Analistlere göre şirket artık hem alıcı hem satıcı konumuna geçebileceği için Bitcoin fiyatlarında ek belirsizlik ve oynaklık doğabilir.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan analistleri bir raporda, Strategy'nin Bitcoin satma ihtimalinin piyasalara iki yönlü bir risk soktuğunu belirtti. Analistlere göre şirket, gelecekteki temettü ödemeleri için rezervlerini yeniden oluştururken Bitcoin satmak yerine hisse ihraç etseydi bu belirsizlik önlenebilirdi.

Strategy'nin "BTC Monetizasyon Programı" adını verdiği politika, şirkete nakit rezervi oluşturmak, imtiyazlı hisse temettülerini ve faiz giderlerini karşılamak ya da hisse geri alımı yapmak için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satma imkânı tanıyor. Şirket ayrıca imtiyazlı temettü ve faiz giderlerinin 12 aylık bölümünü karşılayacak asgari bir nakit rezervi hedefi açıkladı.

JPMORGAN 24-36 AYLIK NAKİT REZERVİ İSTİYOR

Şirketin mevcut 2,55 milyar dolarlık nakit rezervi yaklaşık 17 aylık temettüyü karşılıyor. JPMorgan analistleri ise yatırımcıların rahatlaması için bu kapsamın 24 ila 36 aya çıkarılması gerektiğini savundu. Analistler, Strategy'nin net aktif değerinin altında işlem görme pahasına da olsa hisse ihraç ederek dolar rezervlerini artırmasını önerdi.

JPMorgan'a göre Bitcoin satma esnekliği tipik bir şirket için olumlu sayılabilir. Ancak Strategy, Bitcoin piyasasındaki büyüklüğü nedeniyle bu şirketlerden ayrılıyor. Şirket, toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 4'üne sahip en büyük Bitcoin sahibi ve bu yıl yaklaşık 13,7 milyar dolarlık alımla önemli bir alıcı olmayı sürdürüyor. Bu tutar, JPMorgan'ın tahmin ettiği toplam dijital varlık akışının yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyor.

STRATEGY MAYISTA 32 BİTCOİN SATTI

Analistlere göre kripto piyasaları şu anda bu iki yönlü akış riskini fiyatlıyor. Bitcoin fiyatları, Strategy'nin mayıs sonunda temettü yükümlülüklerini karşılamak için 32 BTC satmasının ardından son haftalarda belirgin baskı gördü. Analistler, ABD Merkez Bankası politikasına yönelik beklentilerin değişmesiyle Bitcoin ve altında değer kaybına karşı korunma eğiliminin de zayıfladığını kaydetti.

JPMorgan, kripto piyasaları için daha güçlü bir ikinci yarının iki koşula bağlı olduğunu belirtti. Analistlere göre Strategy'nin nakit rezervlerini 24 ila 36 aylık kapsama çıkarması ve ABD Kongresi'nin piyasa yapısı yasası CLARITY'yi onaylaması gerekiyor. Bu gerçekleşirse mevcut zayıf piyasa havası, yılın ikinci yarısında yükseliş yönünde aykırı bir sinyale dönüşebilir.

Michael Saylor, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Strategy'nin yeni kararı Bitcoin'i nasıl etkileyecek? - Son Dakika

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