SUSD dolar sabitini kaybederek beş yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

SUSD dolar sabitini kaybederek beş yılın en düşük seviyesine geriledi

SUSD dolar sabitini kaybederek beş yılın en düşük seviyesine geriledi

Uzun süredir 1 dolar sabitlemesini korumaya çalışan kripto teminatlı bir stablecoin olan sUSD, son beş yılın en düşük değeri olan yaklaşık 0,83 dolara geriledi. Uzmanlar, düşüşün arkasında kripto piyasasındaki genel satış dalgası ve sUSD alımının azalması gibi etkenlerin olduğunu belirtiyor. Protokol geliştiricileri ise piyasaya yeni mekanizmalar sunarak sabitlemeyi yeniden desteklemeye çalışıyor.

10.04.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para piyasasında çalkantılı günler yaşanırken, bir süredir 1 dolar sabitlemesini korumak için mücadele veren sUSD adlı stablecoin beklenmedik biçimde 0,83 dolara kadar geriledi. Piyasa verileri, sUSD'nin beş yılın en düşük seviyesini görmesiyle birlikte yatırımcıların tedirgin olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, stablecoin'lerin dalgalanmasının piyasada "ölüm spirali" risklerini artırabileceğine işaret ederken, protokol ekibi yeni çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

SUSD'nin Dolar Sabiti Sarsıldı

Bir süredir istikrarsız bir seyir izleyen sUSD, yılın başından beri 1 dolar değerini korumakta zorlanıyordu. Ocak ayı başında 0,96 dolara düşen stablecoin, Şubat başında 0,99 dolara yükselmesine rağmen ay boyunca tekrar dalgalı bir grafik sergiledi. Mart ayındaki nispi istikrara rağmen, Nisan ortasında 0,83 dolara gerileyerek son beş yılın en düşük seviyesini görmesi piyasada endişe yarattı.

Uzman görüşlerine göre sUSD; kullanıcıların sUSD basmak için SNX token'lerini kilitlemesine dayalı bir teminat sistemiyle çalışıyor. Bu nedenle varlığın istikrarı, ağırlıklı olarak teminat görevi gören SNX'in piyasa değerine bağlı. Analistler, teminat değerinin belirgin biçimde düşmesi hâlinde stablecoin'in sabitlemesini kaybetme riskinin arttığını vurguluyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan bir risk yönetimi uzmanı, 1 Nisan'da 0,91 dolara kadar düşen sUSD'nin "ölüm spirali" olarak bilinen riskle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Bu uzman, 2022 yılında büyük çöküş yaşayan başka bir sabit coin örneğini hatırlatarak, benzer risklerin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Yine de aynı görüşteki uzmanlar, protokolün yaklaşık 30 milyon dolarlık bir kripto hazinesine sahip olduğunu, bu sayede "ölüm spirali" ihtimalinin düşük olduğunu ileri sürüyor.

Protokolün kurucuları ise son yedi yıldır "kaldıraç azaltma" senaryolarından çekindiklerini, ancak son dönemde daha rahat uyuduklarını ifade etti. Düşüşün asıl nedeninin sUSD alımındaki temel motivasyonun ortadan kalkması olduğunu belirten yetkililer, yeni mekanizmalar geliştirdiklerini ve bu geçiş sürecinde kısa vadeli bazı dalgalanmalar yaşanabileceğini dile getirdi. Saf kripto teminatıyla çalışan bir stablecoin olduğu için sabitlemenin zaman zaman kayabileceğini kabul eden proje ekibi, bu dalgalanmaları giderecek araçların devrede olduğunu, ancak bu araçların hâlen geçiş aşamasında bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan, kripto piyasasındaki genel satış dalgası başka bir stablecoin'in daha sabitlemesini kaybetmesine yol açtı. Bu varlığın 0,94 dolara düşmesi, piyasada benzer bir tedirginlik yaratırken, proje geliştiricileri söz konusu düşüşün geçici olduğunu ve tamamen açık bir itfa sistemi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Kripto Para, Coin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SUSD dolar sabitini kaybederek beş yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:32:16. #7.13#
SON DAKİKA: SUSD dolar sabitini kaybederek beş yılın en düşük seviyesine geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement