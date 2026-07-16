Tahmin piyasaları kripto düşüşüne rağmen ikinci çeyrekte zirve yaptı - Son Dakika
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Tahmin piyasaları kripto düşüşüne rağmen ikinci çeyrekte zirve yaptı

Tahmin piyasaları kripto düşüşüne rağmen ikinci çeyrekte zirve yaptı
16.07.2026 18:14
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Kripto para piyasaları 2026'nın ikinci çeyreğinde geniş çapta zorlandı ve stablecoinlerden spot işlemlere kadar birçok alanda gerileme yaşandı. Buna karşın tahmin piyasaları, 113,8 milyar dolarlık nominal işlem hacmiyle rekor kırdı.

Bir veri platformunun perşembe günü yayımladığı çeyrek raporuna göre en büyük 10 merkezi borsadaki spot işlem hacmi, ilk çeyrekteki 2,7 trilyon dolardan yüzde 27,9 azalarak 1,95 trilyon dolara indi. Merkezi borsalarda sürekli vadeli işlem hacmi yüzde 10 düşerek 12,7 trilyon dolara, stablecoin piyasası ise yüzde 1,6 gerileyerek 305,1 milyar dolara geldi. Tahmin piyasaları ise 113,8 milyar dolarlık nominal hacimle tarihinin en güçlü çeyreğini kaydetti.

Bu ayrışma, tahmin piyasalarının büyüyen rolünü öne çıkardı. Sektörün en büyük itici güçleri spor ve siyaset oldu. Verilere göre Polymarket'in yalnızca Dünya Kupası şampiyonu piyasası 3,3 milyar doların üzerinde işlem hacmi çekti, 2028 ABD başkanlık seçimine bağlı sözleşmeler ise platformun en büyük piyasaları arasında yer aldı.

BİNANCE PAZAR PAYINI YÜZDE 38,7'YE ÇIKARDI

Ayı piyasasına rağmen Binance yüzde 38,7 pazar payıyla üstünlüğünü genişletti. Spot borsalar arasında en sert düşüşü ise işlem hacmi ilk çeyrekteki 275,2 milyar dolardan 121,2 milyar dolara, yarıdan fazla gerileyen MEXC yaşadı. Merkeziyetsiz borsalarda da hareket zayıfladı. En büyük 10 spot merkeziyetsiz borsa çeyrekte 408,9 milyar dolar hacim işledi, bu rakam ilk çeyrekte 556,4 milyar dolardı. Uniswap, hacmi yüzde 21,4 düşerek 168,5 milyar dolara inse de yüzde 41,2 pazar payıyla lider merkeziyetsiz borsa konumunu güçlendirdi.

Düşüşler, genel kripto piyasasının zayıfladığı bir dönemde geldi. Toplam piyasa değeri çeyrekte yüzde 12,6 azalarak 2,1 trilyon dolara indi. Nisan ayı ise merkeziyetsiz finansta rekor sayıda saldırının yaşandığı ay oldu ve merkeziyetsiz platformlardaki güvenlik kaygılarını yeniden gündeme getirdi.

KALSHI YÜZDE 58,9 PAYLA TAHMİN PİYASALARINDA LİDER

Tahmin piyasası hareketi haziranda, FIFA Dünya Kupası'nın başlamasıyla aynı döneme denk gelerek zirve yaptı. İşlem gören tüm sözleşmelerin toplam değerini gösteren aylık nominal hacim, önceki beş ayın ortalamasına göre yüzde 91,9 artışla 50,7 milyar dolarla tüm zamanların zirvesine çıktı.

En büyük tahmin piyasası platformu Kalshi, yüzde 58,9 pazar payıyla çeyrek boyunca liderliğini korudu. Polymarket'in payı ise yüzde 35,8'den yüzde 30,2'ye geriledi, Robinhood destekli Rothera Markets dördüncü sıraya yükseldi. Sektörün büyümesi düzenleyicilerin de dikkatini çekti. ABD'de düzenleyiciler ve eyaletler tahmin piyasalarının finansal piyasa mı yoksa kumar platformu mu sayılacağı konusunda karşı karşıya geldi, Kalshi gibi platformları içeren davalar 2026'da tırmandı. Başka ülkelerdeki yetkililer de kumar kuralları, piyasa bütünlüğü ve içeriden öğrenme riskleri gibi kaygılarla tahmin piyasalarını kısıtlamaya yöneldi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tahmin piyasaları kripto düşüşüne rağmen ikinci çeyrekte zirve yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tahmin piyasaları kripto düşüşüne rağmen ikinci çeyrekte zirve yaptı - Son Dakika
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