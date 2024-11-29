Tayvan kripto para sektörünüzdeki denetimi sıkılaştırıyor - Son Dakika
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Tayvan kripto para sektörünüzdeki denetimi sıkılaştırıyor

Tayvan kripto para sektörünüzdeki denetimi sıkılaştırıyor

Tayvan Finansal Denetleme Komisyonu (FSC), kripto para sektöründeki düzenlemeleri güçlendiriyor. Planlanandan bir ay önce 30 Kasım'da yürürlüğe girecek yeni AML kuralları, kripto hizmet sağlayıcılarına zorunlu kayıt sistemi getirirken uyumsuzluk durumunda iki yıla kadar hapis ve 153.700 dolara varan para cezası öngörüyor.

29.11.2024 12:34
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FSC Başkanı Jin-Lung Peng'in Ekim ayında parlamentoda yaptığı açıklamaya göre AML sisteminin erkene alınmasının nedeni toplumun güçlü dolandırıcılık önleme talepleri oldu. Yeni düzenlemeler, kara para aklamayla mücadele etmenin yanı sıra kapsamlı bir yasal çerçeveyi de beraberinde getiriyor.

Kripto Hizmet Sağlayıcılarına Yeni Yükümlülükler

Tayvan kripto para ekosisteminde önemli değişiklikler yaşanıyor. FSC'nin yaptığı açıklamaya göre yurt dışındaki sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP) Tayvan'da faaliyet gösterebilmek için yerel şirket veya şube açmak zorunda kalacak.

FSC'nin menkul kıymet şirketleri bölümü direktörü Hsi-Ho Huang, Taipei'deki konferansta yeni düzenlemelerin fiat para birimi muhafazası ve müşteri şikayetleri gibi kritik alanları kapsayacağını vurguladı.

Yeni düzenlemelerin etkisi şimdiden görülmeye başladı. Tayvan'ın önde gelen kripto borsaları MaiCoin ve BitoPro, AML düzenlemelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 1,5 milyon Tayvan doları para cezasına çarptırıldı.

Tayvan Fintech Derneği Genel Sekreteri Kevin Cheng, düzenlemelerin mevcut VASP'ler için yeni sorumluluklar getirdiğini ve yasa uygulama makamlarına daha güçlü imkanlar sağladığını belirtti.

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Son Dakika Kripto Para Tayvan kripto para sektörünüzdeki denetimi sıkılaştırıyor - Son Dakika

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