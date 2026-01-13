Tennessee, Polymarket'e ilk eyalet düzeyinde durdurma emri gönderdi - Son Dakika
Tennessee, Polymarket'e ilk eyalet düzeyinde durdurma emri gönderdi

13.01.2026 16:14
Tennessee'nin spor bahisleri düzenleyicisi, üç büyük tahmin piyasası platformuna faaliyetlerini durdurma emri gönderdi. Polymarket için bu, ABD pazarına yeniden girdikten haftalar sonra gelen ilk eyalet düzeyinde yasal uyarı niteliği taşıyor.

Tennessee Spor Bahisleri Konseyi (SWC), 9 Ocak tarihli mektuplarla Kalshi, Polymarket ve Crypto.com'un North American Derivatives Exchange (NADEX) platformuna resmi durdurma emri iletti. Düzenleyici, platformların Tennessee'deki müşterilere spor etkinlik sözleşmeleri sunmayı derhal durdurmasını, mevcut sözleşmeleri iptal etmesini ve 31 Ocak 2026'ya kadar tüm müşteri mevduatlarını iade etmesini talep etti.

FEDERAL VE EYALET YETKİSİ TARTIŞMASI

Üç platform da federal düzeyde ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'na (CFTC) kayıtlı ve belirlenmiş sözleşme piyasası statüsüne sahip. Bu federal yetki, platformların etkinlik bazlı türev sözleşmelerini ülke genelinde sunmasına olanak tanıyor. Ancak Tennessee düzenleyicisi, söz konusu sözleşmelerin eyalet tüketici koruma yasalarına uymadığını ve kamu yararına tehdit oluşturduğunu savunuyor. Platformlar ise CFTC denetiminin eyalet bahis düzenlemelerini devre dışı bıraktığını ileri sürüyor. Bu argüman federal mahkemelerde farklı sonuçlar doğurdu.

SWC, uyumsuzluk durumunda kademeli para cezaları öngörüyor. Bunlar ilk ihlal için 10.000 dolar, ikinci ihlal için 15.000 dolar, sonraki ihlaller için 25.000 dolar olarak açıklandı. Düzenleyici ayrıca eyalet mahkemesinde ihtiyati tedbir talebinde bulunabileceğini belirtti. Mektuplarda Tennessee'nin ceza yasalarına da atıfta bulunuldu. Eyalet hukukuna göre kumar tanıtımı B Sınıfı kabahat, ağırlaştırılmış kumar tanıtımı ise E Sınıfı suç kapsamında değerlendiriliyor.

KALSHI FEDERAL MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kalshi sözcüsü, şirketin Tennessee'nin girişimini engellemek için federal mahkemede dava açtığını duyurdu. Sözcü, platformun CFTC tarafından düzenlenen ve münhasıran federal yargı yetkisine tabi ulusal çapta bir borsa olduğunu vurguladı.

Tennessee, bu adımı atmadan önce aylardır tahmin piyasalarına karşı tutumunu netleştiriyordu. SWC İcra Direktörü Mary Beth Thomas, Nisan 2025'te CFTC'ye gönderdiği mektupta spor etkinlik sözleşmelerinin yasaklanmasını talep etmişti. Thomas ayrıca Kasım ayında eyalet yetkililerine tahmin piyasalarının lisanslı bahis şirketlerini ve eğitim fonlarına aktarılan vergi gelirlerini tehdit ettiğini bildirdi.

Kripto Para, Tennessee, Spor, Son Dakika

