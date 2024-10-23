Tesla Bitcoin stratejisindeki pozisyonunu koruyor - Son Dakika
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Kripto Para

Tesla Bitcoin stratejisindeki pozisyonunu koruyor

Tesla Bitcoin stratejisindeki pozisyonunu koruyor

Analiz şirketi Arkham Intelligence, elektrikli araç devi Tesla'nın geçen hafta gerçekleştirdiği Bitcoin hareketlerinin rutin bir cüzdan rotasyonu olduğunu doğruladı. Elon Musk liderliğindeki şirketin 776,9 milyon dolar değerindeki 11.509 Bitcoin'i (BTC) güvende tutulmaya devam ediyor. Kripto para piyasaları, Tesla'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını bekliyor.

23.10.2024 12:34
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Kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasında dördüncü sırada yer alan Tesla'nın kripto para varlıklarıyla ilgili belirsizlik sona erdi. Şirketin 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin cüzdanlarında gerçekleştirdiği hareket, kripto para piyasalarında yankı uyandırdı. Arkham açıklaması, bu transferin bir saklama kuruluşuna yapılmış olabileceğine işaret ediyor.

Tesla Bitcoin Stratejisindeki Rotasını Korudu

Tesla'nın yaptığı Bitcoin hareketi, kripto para topluluğunda geniş yankı buldu. Arkham Intelligence analizine göre şirketin Bitcoin varlıkları yedi farklı cüzdana dağıtıldı. En büyük cüzdan 2.109,3 BTC barındırıyor.

Şirket, Şubat 2021'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı yaptı. O dönemde 43.000 BTC'ye kadar ulaşan portföy büyüklüğü, 2022'deki satışların ardından 11.509 BTC seviyesinde dengelendi.

Tesla'nın kurumsal Bitcoin yatırımcıları arasındaki konumu dikkat çekiyor. MicroStrategy, Marathon Digital ve Riot Platforms'un ardından dördüncü sırada yer alan şirket, kripto para stratejisini korumaya devam ediyor.

Şirket yönetimi Çarşamba günü gerçekleştirilecek üçüncü çeyrek finansal sonuçları toplantısında Bitcoin pozisyonuyla ilgili detayları paylaşabilir. Son bir ayda yüzde 12,8 değer kaybeden Tesla hisseleri için bu toplantı önem taşıyor.

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Son Dakika Kripto Para Tesla Bitcoin stratejisindeki pozisyonunu koruyor - Son Dakika

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