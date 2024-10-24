Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı - Son Dakika
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Kripto Para

Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı

Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı

Tesla'nın Q3 2024 finansal raporunda, 184 milyon dolarlık dijital varlık yatırımlarını beş iş çeyreği boyunca koruduğu ortaya çıktı. Mali tablolar, Tesla'nın net gelirinin 2,18 milyar dolara ulaştığını gösterdi.

24.10.2024 09:16
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Otomotiv devi Tesla, kripto para piyasasındaki dalgalanmalara rağmen Bitcoin (BTC) yatırım stratejisinden taviz vermedi. Şirketin Q3 geliri 25,18 milyar doların üzerinde raporlandı. Bu sonuçlar, Tesla'nın hem otomotiv hem de dijital varlık yönetiminde istikrarlı bir politika benimsediğini gösteriyor.

Tesla 750 Milyon Dolarlık Bitcoin Yatırımında Değişiklik Yapmadı

Tesla'nın dijital varlık stratejisi, kripto para topluluğunun yakın takibinde olmaya devam ediyor. Şirket, 2021 yılında 1,5 milyar dolarlık ilk Bitcoin alımıyla kripto para piyasasına adım attı.

Blockchain analiz firması Arkham Intelligence raporuna göre Tesla'ya ait olduğu düşünülen cüzdanlar 11.509 BTC barındırıyor. Bu miktar, mevcut fiyatlarla yaklaşık 750 milyon dolarlık bir değere karşılık geliyor.

Şirketin Cybercab tanıtımı sonrası hisse değerlerinde yaşanan yüzde 8'lik düşüş, Bitcoin stratejisini etkilemedi. Elon Musk'ın Hollywood'da tanıttığı sürücüsüz taksi projesi, yatırımcılardan beklenen ilgiyi göremedi.

Tesla'nın kripto varlıklarını koruma kararı, kurumsal Bitcoin yatırımlarının geleceği açısından önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor. Şirketin beş çeyrek boyunca sürdürdüğü bu strateji, uzun vadeli kripto para vizyonunu destekliyor.

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Son Dakika Kripto Para Tesla Bitcoin varlıklarını açıkladı - Son Dakika

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