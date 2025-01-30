Tesla Bitcoin yatırımlarından milyonlarca dolar kazandı - Son Dakika
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Kripto Para

Tesla Bitcoin yatırımlarından milyonlarca dolar kazandı

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Elon Musk liderliğindeki Tesla, güncellenen muhasebe kuralları sayesinde 2024'ün dördüncü çeyreğinde Bitcoin varlıklarından 600 milyon dolarlık bir kazanç bildirdi. Şirketin dijital varlık değerlemeleri, yeni kural ile ciddi bir artış gösterdi.

30.01.2025 10:01
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Tesla, muhasebe standartlarındaki değişiklik sayesinde 2024'ün son çeyreğinde Bitcoin yatırımlarından 600 milyon dolarlık kazanç elde etti. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu'nun yeni düzenlemesi, şirketlerin kripto varlıklarını her çeyrekte piyasa değerine göre güncellemesine olanak tanıdı. Elon Musk liderliğindeki şirketin dijital varlık portföyü yıl sonunda 1,076 milyar dolara ulaşırken, Bitcoin'deki yükseliş trend Tesla'nın finansal tablolarına olumlu yansıdı.

Tesla'nın Bitcoin Kazancı, Muhasebe Değişiklikleriyle Zirveye Ulaştı

Yeni muhasebe standartlarının yürürlüğe girmesiyle Tesla, 2024'ün son çeyreğinde Bitcoin yatırımlarından önemli bir kazanç elde etti. Finansal Muhasebe Standartları Kurulu tarafından hayata geçirilen düzenleme, şirketin kripto varlıklarından 600 milyon dolarlık gelir kaydetmesini sağladı.

Düzenleme öncesinde şirketler, ellerindeki kripto paraların değerini yalnızca düşüş durumunda güncelleyebiliyordu. Piyasa değeri yükselse bile satış gerçekleşmediği sürece bu artış bilançolara yansıtılamıyordu. Yeni standartla birlikte Tesla, dijital varlıklarını her üç ayda bir piyasa değerine göre yeniden değerleyebiliyor.

Tesla'nın Bitcoin ve kripto para portföyü, 2024 yılı sonunda 1,076 milyar dolara ulaştı. Özellikle yılın son çeyreğinde Bitcoin'in değerinde yaşanan yüzde 50'nin üzerindeki artış, şirketin kripto varlıklarına olumlu yansıdı. Bu dönemde Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi ve Bitcoin borsa yatırım fonlarına artan ilgi, kripto para piyasasını destekledi.

Arkham Intelligence verilerine göre Tesla, yaklaşık 11.509 Bitcoin'e sahip ve bu miktar 1,21 milyar dolar değerinde. CoinGecko'nun verilerine göre şirket, MicroStrategy, Marathon Digital ve Galaxy Digital'in ardından halka açık şirketler arasında en büyük dördüncü Bitcoin sahibi konumunda. Son piyasa verilerine göre Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2,88 artışla 105.020 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Tesla, 2024'ün dördüncü çeyreğinde elde ettiği 600 milyon dolarlık dijital varlık kazancıyla birlikte, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre 2,3 milyar dolar net gelir kaydetti. Şirketin yıl sonu net geliri 7,1 milyar dolara ulaşmasına rağmen, hisse başına düzeltilmiş kazancı beklentilerin altında kalarak 0,73 dolar oldu. Google Finance verilerine göre Tesla hisseleri Çarşamba günü yüzde 2,26 düşerek 389,1 dolar seviyesine geriledi, ancak işlem günü sonrasında yüzde 4,15 oranında toparlandı.

Tesla Bitcoin yatırımlarından milyonlarca dolar kazandı

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    Yorumlar (2)

  • monşer null:
    KraL Elon Musk Farkı 3 0 Yanıtla
  • nuri yildiz:
    BTC kim piyasya çıkardığı belli oldu..Toplam 21 000 000 olası gereken BTC şuan yarılanma ile 19 000 000 ulaştı .4 milyon BTC basıp satarsan tabi ki zengin olursun. 0 0 Yanıtla
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