Tether'den Twenty One'a dev Bitcoin transferi - Son Dakika
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Tether'den Twenty One'a dev Bitcoin transferi

Tether\'den Twenty One\'a dev Bitcoin transferi
30.07.2025 11:47
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Stablecoin devi Tether, hazine şirketi Twenty One'a 5.800 Bitcoin daha aktarmaya hazırlanıyor. Bu transfer, şirketin toplam varlığını 43.500 BTC'ye çıkaracak ve Twenty One'ı dünyanın üçüncü en büyük kurumsal Bitcoin hazinesi yapacak. Strike kurucusu Jack Mallers'ın yönettiği şirket, CEP kodu ile Nasdaq'ta işlem görmeyi planlıyor.

Kurumsal Bitcoin birikimi yarışında yeni bir hamle gerçekleşiyor. Tether, SoftBank ve Cantor Fitzgerald ortaklığında kurulan Twenty One, halka açılma öncesinde güçlü bir pozisyon yakalamak için stratejisini sürdürüyor. Strike kurucusu Jack Mallers'ın liderlik ettiği şirket, nisan ayında başladığı yolculukta şimdiden 685 milyon dolar sermaye toplamış durumda.

Dünyanın Üçüncü Büyük Bitcoin Hazinesi Twenty One Oldu

Twenty One'ın elde ettiği bu yeni Bitcoin desteği, şirketin Strategy benzeri bir yaklaşım izlediğini gösteriyor. Tether CEO'su Paolo Ardoino, bu hamleyi desteklerken Bitcoin'in sadece bir finansal varlık olmadığını, özgürlük ve şeffaflık için temel bir sistem olduğunu ifade etti.

Şirketin başlangıçta aldığı yatırımlar da dikkat çekici boyutlarda. Tether 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin, SoftBank 900 milyon dolar ve Bitfinex 600 milyon dolar katkıda bulunmuştu. Mayıs ayında gerçekleştirilen dönüştürülebilir senet satışıyla şirket ek 100 milyon dolar topladı.

Bu gelişme, kripto sektöründe hazine şirketi modelinin hızla yaygınlaştığını gösteriyor. Şirketler Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi kripto varlıkları biriktirmek için hem sermaye topluyor hem de borç alıyor.

Twenty One'ın Nasdaq'ta CEP kodu ile işlem görmeye hazırlanması, kurumsal yatırımcılar için yeni bir fırsat yaratıyor. Bu model, dijital varlık birikiminin kurumsal düzeyde nasıl uygulandığının net bir örneği olarak öne çıkıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Solana, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether'den Twenty One'a dev Bitcoin transferi - Son Dakika

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