Tether destekli şirketler MiCA uyumlu stablecoinleri piyasaya sürdü - Son Dakika
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Kripto Para

Tether destekli şirketler MiCA uyumlu stablecoinleri piyasaya sürdü

Tether destekli şirketler MiCA uyumlu stablecoinleri piyasaya sürdü
29.05.2025 11:59
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Tether destekli StablR ve Oobit, MiCA düzenlemelerine uygun EURR ve USDR stablecoinlerini Avrupa'da piyasaya sürdü. Malta EMI lisansına sahip platform, kullanıcılara yüzde 5 cashback sunarak USDT yasaklarının yarattığı boşluğu doldurmayı hedefliyor. Hadron teknolojisi kullanan proje, AB genelinde düzenleyici standartları karşılayan ilk çözümler arasında yer alıyor.

Avrupa kripto pazarında devam eden değişim yeni fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin tam yürürlüğe girmesi sonrasında, borsalar USDT desteğini sonlandırırken düzenleyici uyumlu stablecoinlere olan talep artıyor. Bu gelişmeler döneminde Tether'ın stratejik yatırımları sayesinde ortaya çıkan yeni platform, Avrupa pazarına alternatif bir model getiriyor.

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StablR ve Oobit ortaklığının temelinde, Tether'ın geliştirdiği Hadron tokenizasyon platformu yer alıyor. Bu çözüm, hisse senetleri, tahviller ve emtialar gibi gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesini sağlıyor. Malta Finansal Hizmetler Otoritesi'nden EMI lisansı alan StablR, tam düzenleyici uyum ile EURR ve USDR stablecoinlerini ihraç ediyor.

Oobit CEO'su Amram Adar, birleştirmenin önemini vurgulayarak "MiCA uyumlu stablecoinleri entegre ederek, dijital varlıkların nasıl işlev görmesi gerektiği konusunda standardı belirliyoruz." açıklamasında bulundu. Platform, kullanıcılara EURR veya USDR kullanımında yüzde 5 geri ödeme sunarak benimsemeyi teşvik ediyor.

Tether'ın EURT stablecoini geçen yıl 500 milyon dolar piyasa değerine ulaşmış ancak MiCA gereksinimlerini karşılayamadığı için Avrupa pazarından çekilmek zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin ardından Stasis'in EURS'u, Circle'ın EURC'si gibi uyumlu stablecoinler pazar payını artırdı.

2017'de kurulan Oobit, geçen yıl Tether liderliğinde 25 milyon dolar A Serisi yatırım aldı. CMCC Global'ın Titan Fonu, 468 Capital ve Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko gibi önemli yatırımcılar da yer almıştı. Platform, iOS ve Android entegrasyonuyla tap-to-pay özelliği sunarken mevcut Visa ve Mastercard satış noktası sistemlerinden yararlanıyor.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tether destekli şirketler MiCA uyumlu stablecoinleri piyasaya sürdü - Son Dakika

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