Tether, USDT rezervleri için bağımsız denetime geçiyor

25.03.2026 08:53
Yaklaşık 184 milyar dolarlık piyasa değerine sahip USDT ihraççısı Tether, rezervleri için ilk kez dört büyük denetim firmalarından biriyle tam kapsamlı bağımsız denetim yaptıracağını açıkladı.

Şirket, duyurusunda denetimi üstlenecek firmanın adını paylaşmadı. Sektörde 'dört büyük' olarak anılan firmalar Deloitte, Ernst & Young, KPMG ve PricewaterhouseCoopers'tan oluşuyor. Tether'in finans direktörü (CFO) Simon McWilliams, firmanın rekabetçi bir süreçle seçildiğini belirtti.

Denetim, Tether'in varlıklarını, rezervlerini ve tokenize edilmiş yükümlülüklerini kapsayacak. Şirketin iç kontrol sistemleri ile mali raporlama süreçleri de değerlendirmeye dahil edilecek.

CEO Paolo Ardoino, "USDT'ye her gün güvenen yüz milyonlarca insan ve işletme için bu denetim sadece bir uyum adımı değil aynı zamanda hesap verebilirlik ve güven meselesidir." ifadesini kullandı.

TETHER'İN REVERV YAPISI NEDEN GÜNDEMDE?

USDT, en yakın rakibinin iki katından fazla piyasa değeriyle açık ara zirvede buluyor. Circle'ın ihraç ettiği USDC'nin piyasa değeri 78 milyar dolar seviyesinde kalıyor. Öte yandan Japon yatırım bankası Mizuho'nun bu ay yayımladığı rapora göre USDC, 2019'dan bu yana ilk kez işlem hacminde USDT'yi geride bıraktı.

Tether, tüm tokenlerinin eşlenen itibari para birimiyle 1'e 1 oranında desteklendiğini ve yüzde 100 rezerve sahip olduğunu belirtiyor. Ardoino daha önce rezervlerin önemli bölümünün ABD Hazine tahvillerinden oluştuğunu açıklamıştı. Denetim firması BDO Global'in raporları ise rezervlerde fiziksel altın, Bitcoin (BTC) ve teminatlı kredi tutulduğunu ortaya koyuyordu.

Şirketin mali istikrarına yönelik endişeler aralık ayında yeniden gündeme gelmişti. BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, rezerv varlıklarının değer kaybetmesi halinde Tether'in ciddi sorunlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tam kapsamlı denetim kararı, ABD'de ödeme amaçlı stablecoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan GENIUS Yasası'nın kabul edilmesinin ardından geldi. Tether, bu yasaya uyumlu USAt adlı yeni bir stablecoini ocak ayında piyasaya sürmüş ve ihraççı olarak Anchorage Digital Bank'ı görevlendirmişti.

Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı İşte aylık geliri ve savunması Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri ve savunması
“Kocan seni aldatsa affeder misin“ sorusuna verdikleri cevap olay oldu "Kocan seni aldatsa affeder misin?" sorusuna verdikleri cevap olay oldu
Ayşe Tokyaz’ın katili Ejegül’ü de mi öldürdü Bilirkişi raporu çıktı Ayşe Tokyaz'ın katili Ejegül'ü de mi öldürdü? Bilirkişi raporu çıktı
Ayşe Tokyaz’ın katili Ejegül’ü de mi öldürdü Bilirkişi raporu çıktı Ayşe Tokyaz'ın katili Ejegül'ü de mi öldürdü? Bilirkişi raporu çıktı
Kuyumcularda altın kalmadı Dükkanın camına asılan yazı bomba Kuyumcularda altın kalmadı! Dükkanın camına asılan yazı bomba
Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek Milli maçımızı icra memuru hakem yönetecek

08:58
Trump’ın sözleri piyasayı karıştırdı Renk yeşile döndü
Trump'ın sözleri piyasayı karıştırdı! Renk yeşile döndü
08:36
Akaryakıtta tabela yine değişti Zamların ardından bu kez çifte indirim
Akaryakıtta tabela yine değişti! Zamların ardından bu kez çifte indirim
08:34
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
Çuvalla para verip aldı sonra memleketine bağışladı
08:20
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Hakan Sabancı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
07:49
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
Uyuşturucu soruşturmasında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gözaltında
07:37
Ünlülere uyuşturucu soruşturması Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alındı
