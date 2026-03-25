Tether, USDT rezervleri için bağımsız denetime geçiyor

Şirket, duyurusunda denetimi üstlenecek firmanın adını paylaşmadı. Sektörde 'dört büyük' olarak anılan firmalar Deloitte, Ernst & Young, KPMG ve PricewaterhouseCoopers'tan oluşuyor. Tether'in finans direktörü (CFO) Simon McWilliams, firmanın rekabetçi bir süreçle seçildiğini belirtti.

Denetim, Tether'in varlıklarını, rezervlerini ve tokenize edilmiş yükümlülüklerini kapsayacak. Şirketin iç kontrol sistemleri ile mali raporlama süreçleri de değerlendirmeye dahil edilecek.

CEO Paolo Ardoino, "USDT'ye her gün güvenen yüz milyonlarca insan ve işletme için bu denetim sadece bir uyum adımı değil aynı zamanda hesap verebilirlik ve güven meselesidir." ifadesini kullandı.

TETHER'İN REVERV YAPISI NEDEN GÜNDEMDE?

USDT, en yakın rakibinin iki katından fazla piyasa değeriyle açık ara zirvede buluyor. Circle'ın ihraç ettiği USDC'nin piyasa değeri 78 milyar dolar seviyesinde kalıyor. Öte yandan Japon yatırım bankası Mizuho'nun bu ay yayımladığı rapora göre USDC, 2019'dan bu yana ilk kez işlem hacminde USDT'yi geride bıraktı.

Tether, tüm tokenlerinin eşlenen itibari para birimiyle 1'e 1 oranında desteklendiğini ve yüzde 100 rezerve sahip olduğunu belirtiyor. Ardoino daha önce rezervlerin önemli bölümünün ABD Hazine tahvillerinden oluştuğunu açıklamıştı. Denetim firması BDO Global'in raporları ise rezervlerde fiziksel altın, Bitcoin (BTC) ve teminatlı kredi tutulduğunu ortaya koyuyordu.

Şirketin mali istikrarına yönelik endişeler aralık ayında yeniden gündeme gelmişti. BitMEX'in kurucusu Arthur Hayes, rezerv varlıklarının değer kaybetmesi halinde Tether'in ciddi sorunlarla karşılaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Tam kapsamlı denetim kararı, ABD'de ödeme amaçlı stablecoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan GENIUS Yasası'nın kabul edilmesinin ardından geldi. Tether, bu yasaya uyumlu USAt adlı yeni bir stablecoini ocak ayında piyasaya sürmüş ve ihraççı olarak Anchorage Digital Bank'ı görevlendirmişti.