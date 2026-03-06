Trump bağlantılı American Bitcoin rezervini 6.500 BTC seviyesine çıkardı - Son Dakika
Son Dakika

Trump bağlantılı American Bitcoin rezervini 6.500 BTC seviyesine çıkardı

Trump bağlantılı American Bitcoin rezervini 6.500 BTC seviyesine çıkardı
06.03.2026 12:24
Eric Trump'ın kurucuları arasında yer aldığı madencilik şirketi American Bitcoin, son alımlarla rezervindeki Bitcoin miktarını 6.500 seviyesine ve 470 milyon dolar değerine ulaştırarak hisselerinde yüzde 11,7 oranında değer kazancı sağladı.

Halka açık madencilik şirketi American Bitcoin, kurumsal hazinesini yaklaşık 470 milyon dolar değerindeki 6.500 BTC seviyesine genişleterek küresel çapta en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasına girdi. Şirketin kurucu ortağı ve strateji yöneticisi Eric Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada son 21 gün içinde 500'den fazla BTC biriktirdiklerini belirtti. Verilere göre şirket, bu hamlesiyle halka açık şirketler arasında Galaxy Digital'ın hemen ardında 17'nci sıraya yerleşti.

Şirketin piyasa değeri yaklaşık 1 milyar 400 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Madencilik şirketinin hisseleri, yüzde 11,7 oranında yükselerek günü 1,15 dolar seviyesinden tamamladı. İşlem öncesi piyasada yüzde 5,2 oranında değer kazanan hisseler, yılbaşından bu yana ise yüzde 34,3 oranında değer kaybı yaşadı.

MADENCİLİK KAPASİTESİNDE YENİ YATIRIMLAR VE İÇERİDEN HİSSE ALIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Rezervlerdeki bu artış, şirketin madencilik altyapısını genişletme stratejisiyle paralel ilerliyor. Şirket yetkilileri, bilgi işlem kapasitesini saniyede 3,05 exahash artırması beklenen 11.298 adet yeni ASIC madencilik cihazı satın aldıklarını duyurdu. Yeni donanımların kurulumuyla birlikte şirketin toplam madencilik filosunun 89.242 cihaza ve 28,1 EH/s hashrate kapasitesine ulaşması hedefleniyor. Yönetim kurulu üyelerinin son dönemde açık piyasadan yüklü miktarda hisse satın alması da yatırımcıların ilgisini çeken bir diğer gelişme oldu.

Geçtiğimiz yıl 153,2 milyon dolar net zarar açıklayan şirket, buna rağmen ilk yılında 185,2 milyon dolar yıllık gelir elde etmeyi başardı. Bu finansal tabloya rağmen şirket yöneticilerinden Justin Mateen yaklaşık 1,8 milyon adet hisse alırken, Richard Busch 330 bin adet hisse alımı gerçekleştirdi. Birçok madencilik şirketi yatırımlarını yapay zeka alanına kaydırırken, American Bitcoin uzun vadeli Bitcoin biriktirme stratejisine bağlı kalmaya devam ediyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

