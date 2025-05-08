Trump destekli USD1 stablecoin rekora koşuyor - Son Dakika
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Kripto Para

Trump destekli USD1 stablecoin rekora koşuyor

Trump destekli USD1 stablecoin rekora koşuyor

Trump bağlantılı World Liberty Financial'ın USD1 stablecoini, son iki haftada piyasa değerini rekor seviyede artırdı. 27 Nisan'da 130 milyon dolar olan piyasa değeri bugün 2,1 milyar doları aşarken, Abu Dhabi merkezli MGX'in Binance'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırımın USD1 ile gerçekleştirilecek olması, stablecoinin hızlı yükselişine katkı sağladı.

08.05.2025 15:31
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Kripto para piyasasında yeni bir güç dengesi oluşuyor. Mart ayında duyurulan ve Nisan'da piyasaya sürülen Trump destekli USD1 stablecoini, kısa sürede önemli bir büyüme kaydetti. Tether (USDT) ve Circle (USDC) gibi sektör devleri tarafından domine edilen 231 milyar dolarlık stablecoin pazarında, USD1'in hızlı yükselişi merak uyandırıyor.

USD1 İki Haftada Piyasa Değerini 16 Kat Artırdı

Donald Trump ile bağlantılı World Liberty Financial (WLFI) tarafından ihraç edilen USD1 stablecoini, 27 Nisan'dan bu yana piyasa değerini 16 kattan fazla artırdı. Veriler, USD1'in piyasa değerinin 130 milyon dolardan 2,1 milyar doların üzerine çıktığını gösteriyor.

CoinGecko, CoinMarketCap ve DefiLlama gibi veri platformları, USD1'in arzının 28 Nisan'da 720 milyon doların üzerine çıktığını kaydetti. 30 Nisan'da ise bu rakam 2 milyar doları geçti. Binance Smart Chain'in birincil blok izleyicisi olan BscScan, bu süreçte 50 milyon ile 99 milyon arasında değişen çok sayıda büyük mint (basım) işleminin gerçekleştiğini bildirdi.

Gelişmenin arkasındaki en önemli faktör, 1 Mayıs'ta Abu Dhabi yatırım şirketi MGX'in Binance'e yapacağı 2 milyar dolarlık yatırımı USD1 ile ödeme kararı oldu.

Trump destekli WLFI, mart ayında USD1 stablecoini için planlarını kamuoyu ile paylaştı ve ürün Nisan ayında resmi olarak piyasaya sürüldü. Şirket, stablecoininin kısa vadeli ABD Hazine Bonoları, ABD doları mevduatları ve nakit eşdeğerleri ile tamamen desteklendiğini belirtti. Ayrıca, World Liberty Financial, WLFI token sahiplerine ödül olarak ve Blockchain üzerinde dağıtım modelini test etmek için USD1'in küçük bir kısmını airdrop şeklinde dağıtmayı planlıyor.

USD1, Tether (USDT) ve Circle (USDC) tarafından domine edilen 231 milyar dolarlık stablecoin pazarının en yeni üyesi oldu. USDT'nin 149 milyar ve USDC'nin 60 milyar dolarlık piyasa değeri, mevcut ABD doları stablecoin sektörünün yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor.

Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Trump destekli USD1 stablecoin rekora koşuyor - Son Dakika

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