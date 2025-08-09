Trump\'ın kripto projesi Nasdaq\'ta büyük hamle yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'eş kurucu' olarak gösterildiği World Liberty Financial, kripto sektöründeki en büyük hamlelerden birini yapmaya hazırlanıyor. Şirket, halka açık bir hazine firması kurarak WLFI tokenlarını kurumsal yatırımcılara sunmayı hedefliyor. Bu yapı, Trump'ın kripto dünyasındaki etkisini artırırken, ailevi bağlantılı girişimlerin finansal büyüklüğünü de ortaya koyuyor.

World Liberty Financial MicroStrategy Modelini Benimsiyor

World Liberty Financial'ın hazine aracı Nasdaq'ta listelenen bir paravan şirket olacak. Girişim bu şirketi satın aldı ve yatırımcı materyallerine göre anlaşmanın yapısı hala kesinleştiriliyor.

Bu yaklaşım, Michael Saylor'ın MicroStrategy'sinin öncülük ettiği ve şimdi Strategy olarak yeniden adlandırılan stratejileri yansıtıyor. Strategy, 2020'de kendisini Bitcoin holding şirketine dönüştürerek 72 milyar doların üzerinde Bitcoin satın aldı ve yaklaşık 113 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Trump, haziran ayında World Liberty Financial'daki hissesinden 57,4 milyon dolar kazandığını açıkladı. 2025 kamu finansal açıklamasında Trump, 15,75 milyar WLFI tokenı tuttuğunu bildirdi.

World Liberty Financial, iki halka açık token satışı yoluyla yaklaşık 550 milyon dolar yatırım aldı ve kendisini geleneksel finansı zorlamayı hedefleyen bir DeFi ve stablecoin platformu olarak konumlandırdı. Yüksek profilli yatırımcılar arasında 2 milyar token için 30 milyon dolar yatırım yapan Tron kurucusu Justin Sun ve ocak ayında 10 milyon dolar katkıda bulunan Web3Port yer alıyor.