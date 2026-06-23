Trump kuantum için imza attı: Bitcoin için ne anlama geliyor? - Son Dakika
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Trump kuantum için imza attı: Bitcoin için ne anlama geliyor?

Trump kuantum için imza attı: Bitcoin için ne anlama geliyor?
23.06.2026 13:01
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ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilişimde liderliği güvence altına almayı ve federal sistemleri kuantum saldırılarına dayanıklı şifrelemeye geçirmeyi amaçlayan iki kararname imzaladı. Söz konusu karar, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarın dijital varlıkların şifreleme temelini kırabileceği uyarıları nedeniyle Bitcoin için de önem taşıyor.

Trump imzaladığı kararnamelerle ABD'nin kuantum bilişimdeki hakimiyetini pekiştirmeyi ve devletin kuantuma dayanıklı şifrelemeye geçişini hızlandırmayı hedefliyor. Kripto sektörü uzun süredir, güçlü bir kuantum bilgisayarın dijital varlıkların dayandığı kriptografik temelleri çözebileceği konusunda uyarılıyor.

İlk kararname, 2028'e kadar bir ulusal laboratuvarda veya Enerji Bakanlığı tesisinde "bilimsel olarak anlamlı" bir kuantum bilgisayarın devreye alınmasını hedefliyor. Karar ayrıca Ticaret, Enerji ve Savunma bakanlıkları ile NASA'ya, beş yıl içinde kuantum sensörleri ve ağ teknolojileri için kurulum planları hazırlama görevi veriyor. Beyaz Saray bilim danışmanı Michael Kratsios, kararnameleri Trump'ın ilk dönemindeki kuantum girişiminin devamı olarak tanımladı.

Bitcoin sahiplerinin asıl dikkat etmesi gereken ikinci kararname, federal kurumların kuantum sonrası kriptografiye geçiş için son tarihini 2035'ten Aralık 2031'e çekti. Bu dört yıllık hızlanmayla birlikte karar, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'ne (NIST) federal sistemlerde 2027 sonuna kadar pilot bir geçiş tamamlama görevi verdi. Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı da kritik altyapı operatörlerine bu geçişte yardımcı olmakla görevlendirildi.

UZMANLAR 7 MİLYON BİTCOİN İÇİN KUANTUM UYARISI YAPTI

Kripto tarafındaki asıl endişe, araştırmacıların "Q-Day" adını verdiği ana odaklanıyor. Bu, bir kuantum bilgisayarın açık adreslerden özel anahtarları geri çözecek kadar güçlenmesi ve böylece korumasız bir cüzdanı boşaltabilmesi anlamına geliyor. Coinbase'in danışma kurulu, sonuçta yaklaşık 7 milyon Bitcoin'in savunmasız kalabileceği ve bunun on milyarlarca dolarlık bir varlığa denk geldiği uyarısında bulundu.

BİTCOİN'İN ZORUNLU BİR KUANTUM YÜKSELTMESİ YOK

Bazı ağlar kuantuma karşı önlem almaya başladı. Google martta kendisi için 2029 hedefini belirledi. BTQ Technologies ise kuantuma dayanıklılık önerisi BIP-360 etrafında kurulu bir Bitcoin test ağı başlattı. Geliştiriciler ayrıca, sahipleri taşımazsa savunmasız eski adreslerdeki Bitcoin'i donduracak BIP-361 önerisini gündeme getirdi.

Stellar bu ay bir geçiş yol haritası açıkladı. Algorand ise 2027'ye kadar geniş kapsamlı kuantum dayanıklılığı sözü verdi. Ancak güvenlik modeli Satoshi'nin whitepaper'ından bu yana büyük ölçüde değişmeyen Bitcoin'in zorunlu bir yükseltme yolu bulunmuyor. Trump'ın kararnameleri kriptoyu doğrudan düzenlemese de federal son tarihi dört yıl öne çekerek sektöre Q-Day'in artık uzak bir ihtimal olmadığını hatırlatıyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump kuantum için imza attı: Bitcoin için ne anlama geliyor? - Son Dakika

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