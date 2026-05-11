Trump Media\'nın zirvede aldığı Bitcoin\'ler yarım milyar dolar eridi

Truth Social'ın ana şirketi SEC'e sunduğu bilançoda Bitcoin pozisyonundan 244 milyon dolar gerçekleşmemiş zarar yazdı. Hisse senedi yatırımlarından kaynaklanan ek zararlar 108,2 milyon dolara ulaştı. Çeyreğin toplam zararının yaklaşık 370 milyon doları dijital varlık ve hisse senedi değer düşüşlerinden oluştu.

Zararlar ağırlıklı olarak geçen yaz piyasa zirvesinde yapılan Bitcoin alımlarına dayanıyor. Trump Media yaklaşık 9.500 Bitcoin'i ortalama 108.519 dolar maliyetle satın almıştı. 31 Mart itibarıyla şirket 1,13 milyar dolar maliyet bazına sahip 9.542 Bitcoin tutuyordu ancak bu varlığın rayiç değeri 647 milyon dolara düşmüştü. Aradaki fark yaklaşık 500 milyon dolara ulaştı. Bitcoin'in 80 bin doların üzerine çıkmasıyla pozisyon kısmen toparlanarak yaklaşık 770 milyon dolara yükseldi.

KRİPTO ZARARINA RAĞMEN NAKİT AKIŞI POZİTİF

Şirket ayrıca Crypto.com anlaşması kapsamında 113,9 milyon dolara satın aldığı 756 milyon Cronos (CRO) tokenine sahip bulunuyor. Bu tokenlerin çeyrek sonu itibarıyla değeri yalnızca 53 milyon dolara geriledi. Bitcoin varlıklarının 4.260 adedi dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak rehnedilirken 2.000 adedi fiyat dalgalanmalarına karşı koruma amaçlı alım opsiyonlarında tutuluyor.

Kripto kayıplarına rağmen Trump Media çeyrekte 17,9 milyon dolar faaliyet nakit akışı üretti. Şirket bu geliri büyük ölçüde rehnedilen Bitcoin'e bağlı opsiyon satışlarından sağladı. Toplam finansal varlıklar 2,1 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılın üç katına çıktı.

Gelir 871.200 dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 6 arttı. CEO Devin Nunes 22 nisanda görevinden ayrılmıştı. Hisse 2022 başındaki 97,54 dolarlık zirveden bu yana değerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybederek yaklaşık 8,93 dolardan işlem görüyor.

AMERİCAN BİTCOİN DE 82 MİLYON DOLAR ZARAR AÇIKLADI

Eric Trump'ın kurucu ortağı olduğu ve Donald Trump Jr.'ın desteklediği kripto madencilik şirketi American Bitcoin de ilk çeyrekte 81,7 milyon dolar net zarar kaydetti. Bir önceki yılın 100,6 milyon dolarlık zararına göre daralma yaşandı.

Gelir bir önceki yılın 12,3 milyon dolarından yüzde 400 artışla 62,1 milyon dolara yükseldi ancak analist beklentilerinin yüzde 17 altında kaldı. Şirket çeyrekte rekor 817 Bitcoin üretti.