Trump yönetimi kripto para politikasında tarihi adım atıyor - Son Dakika
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Trump yönetimi kripto para politikasında tarihi adım atıyor

Trump yönetimi kripto para politikasında tarihi adım atıyor

Trump'ın geçiş ekibi, Beyaz Saray tarihinde bir ilke imza atarak kripto para politikalarını yönetecek özel bir pozisyon oluşturuyor. Geçiş ekibi, bu stratejik görev için aday değerlendirmelerine başladı. Bu hamle, Trump'ın seçim kampanyası sürecinde vaat ettiği kripto dostu politikaların ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.

21.11.2024 10:59
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Kripto para sektörünün önde gelen isimleri Trump'ın geçiş ekibiyle temaslarını yoğunlaştırıyor. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong başta olmak üzere sektörün kilit isimleri, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanlıkları için yapılacak atamalara ilişkin görüşmeler gerçekleştiriyor.

Trump Yönetiminin Kripto Vizyonu Şekilleniyor

Yeni oluşturulacak pozisyonun Beyaz Saray'da kıdemli bir personel pozisyonu mu yoksa " kripto para düzenlemeleri başdanışmanı" pozisyonu mu olacağı henüz netlik kazanmadı.

Trump, seçim döneminde Bitcoin (BTC) ve kripto para dünyası için önemli vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatler arasında SEC Başkanı Gary Gensler'i görevden alma, Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'in müebbet hapis cezasını hafifletme, Kripto Başkanlık Danışma Konseyi kurma ve ulusal stratejik Bitcoin rezervi oluşturma yer alıyor.

Seçim sonrası dönemde Trump'ın kripto dostu tutumu, üst düzey atamalara da yansıdı. ABD Ticaret Bakanlığı'nı yönetmek üzere Cantor Fitzgerald CEO'su Howard Lutnick ve Sağlık Bakanlığı için Bitcoin dostu Robert F. Kennedy Jr. aday gösterildi.

Circle yöneticileri de Trump'ın geçiş ekibiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Konuya yakın kaynakların haberine göre bu temaslar kripto para sektörünün geleceği açısından kritik önem taşıyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump yönetimi kripto para politikasında tarihi adım atıyor - Son Dakika

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