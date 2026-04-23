Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın Bitcoin madencilik şirketi kapasitesini artırdı

23.04.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğulları tarafından kurulan madencilik şirketi American Bitcoin (ABTC), Kanada'nın Alberta eyaletindeki Drumheller tesisinde 11.298 Bitcoin madencisini (ASIC) devreye aldı. Şirketin hisseleri, kapasite artışı ve Bitcoin fiyatındaki yükselişle birlikte yüzde 12'nin üzerinde değer kazandı.

Devreye alınan makinelerle birlikte şirketin toplam ASIC sayısı yaklaşık 89.242'ye ulaştı. Toplam hashrate yaklaşık 3,05 EH/s artışla 28,1 saniyede ekzahash (EH/s) seviyesine geldi. Drumheller tesisi, ortalama 16 joule/terahash verimlilik oranıyla çalışıyor.

"Hashrate'i artırmak, Bitcoin'deki konumumuzu güçlendirmenin yollarından biri." diyen Eric Trump, Drumheller'daki yeni madencilerin şirketin liderlik anlayışını yansıttığını vurguladı. Trump, şirketin hızlı hareket ederek sermayeyi disiplinle tahsis ettiğini ve kurumsal ölçekte verimli biçimde Bitcoin maruziyetini artırarak büyümeyi sürdüreceğini ekledi.

Şirket, geçen ay Bitcoin varlığını 7.000 BTC'ye taşımıştı. Bitcoin'in çarşamba günü yüzde 5'e yakın artışla 79.000 dolar bandına yükselmesiyle bu varlığın piyasa değeri 550 milyon doların üzerini gördü. Şirket açıklamasında, yüksek verimli madencilerin devreye alınmasıyla spot fiyatın altında Bitcoin kazanma hedefine yönelik ilerlemenin sürdüğü belirtildi.

ZORLU BİR DÖNEMDE KAPASİTE ARTIŞI

American Bitcoin, Drumheller makinelerini 2025'in son çeyreğinde 59,5 milyon dolar zarar açıklamasının ardından mart ayında satın almıştı. Şirket, zararın büyük bölümünü Bitcoin fiyatının yaklaşık 60.000 dolara gerilediği dönemde BTC varlığının değerinde oluşan 227,1 milyon dolarlık düşüşe bağladı. Aynı dönemde ise Bitcoin'i spot piyasa fiyatının yüzde 53 altında maliyet düzeyinde ürettiğini açıkladı.

Sektörün genelinde baskılar sürüyor. Nisan 2024'teki yarılanmayla (halving) azalan blok ödülleri, artan enerji maliyetleri ve kripto piyasasındaki değer kayıpları madencilik gelirlerini aşındırıyor. Sektör verilerine göre MARA, CleanSpark, Riot, Cango, Core Scientific ve Bitdeer dahil halka açık Bitcoin madencileri, 2026'nın ilk çeyreğinde toplu olarak yaklaşık 32.000 BTC sattı. Bu rakam, 2025'in tamamında gerçekleştirilen satışların üzerinde ve kamu madencilerinin 2022'nin ikinci çeyreğinde kaydettiği 20.000 BTC'lik önceki rekoru da aşıyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 16:43:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.