Trump'ın medya şirketinin kripto zararı açıklandı - Son Dakika
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Trump'ın medya şirketinin kripto zararı açıklandı

Trump\'ın medya şirketinin kripto zararı açıklandı
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Trump Media & Technology Group, yılın ilk yarısında dijital varlıklarıyla bağlantılı dört muhasebe kaleminde toplam 360,6 milyon dolar zarar bildirdi. Bunun 245,4 milyon doları doğrudan tutulan dijital varlıklardaki gerçekleşmemiş değer kaybından oluştu. Şirketin ikinci çeyrek net zararı ise 238,1 milyon dolar oldu.

Pazartesi günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) sunulan belgeye göre şirket, 30 Haziran'da sona eren altı ayda dijital varlıklarında 245,4 milyon dolarlık gerçekleşmemiş zarar yazdı. Şirket ayrıca rehinli dijital varlıkların geri alınmasıyla bağlantılı 55,5 milyon dolar, muhasebe kayıtlarından çıkarılan varlıklardan 52,2 milyon dolar ve rehinli varlıklardan 7,4 milyon dolar zarar bildirdi. Kalemlerin yuvarlanmış toplamı 360,5 milyon dolar ederken şirket toplam zararı 360,6 milyon dolar olarak açıkladı.

Trump Media'nın toplam dijital varlıklarının gerçeğe uygun değeri, 2025 sonundaki 904,4 milyon dolardan 30 Haziran itibarıyla 597,7 milyon dolara geriledi. Şirket dönem sonunda 557,1 milyon dolar değerinde 9.477,16 Bitcoin ve 40,6 milyon dolar değerinde 756,1 milyon Cronos tutuyordu.

Şirketin doğrudan tuttuğu Bitcoin miktarı, 2025 sonundaki 9.542,16'dan 65 Bitcoin azalarak 9.477,16'ya geriledi. Bu varlıkların değeri de 836,4 milyon dolardan 557,1 milyon dolara düştü. Cronos varlığı ise 756,1 milyon tokende sabit kaldı, ancak değeri 68 milyon dolardan 40,6 milyon dolara geriledi.

BİTCOİN VARLIKLARININ BİR BÖLÜMÜ TEMİNATTA

Sektör verilerine göre Trump Media, halka açık şirketler arasında Bitcoin hazinesi büyüklüğünde 12. sırada yer alıyor. Şirketin 30 Haziran itibarıyla 4.260,73 Bitcoin'i dönüştürülebilir tahviller için teminat olarak, 2.077,34 Bitcoin'i ise Bitcoin opsiyon stratejisi için rehin olarak tutuyordu.

Belge, Trump Media'ya ait Bitcoin'lerin iki işlemle bir kripto para borsasına aktarılmasından günler sonra sunuldu. O dönem yaklaşık 165 milyon dolar değerindeki bu iki işlemin toplamı 2.628 Bitcoin'e ulaştı. Şirket sözcüsü, Bitcoin'in satılmadığını, yalnızca taşındığını belirtti. Benzer bir transfer mayıs ayında da yapılmıştı.

KRİPTO ORTAKLIĞI SONA ERDİ

Trump Media, geçen hafta bir kripto para borsasıyla ortaklığını sonlandırdı. İki şirket bu kararı piyasa koşulları, değişen iş koşulları ve paydaş önceliklerine bağladı. Anlaşmalar, önerilen bir CRO hazine şirketini ve Truth.Fi markalı borsa yatırım fonlarını kapsıyordu. Trump Media bu fon planlarını mayıs ayında geri çekmişti.

Öte yandan şirket ikinci çeyrekte, ağırlıklı olarak Truth Social'daki reklam hizmetlerinden gelen 1,7 milyon dolarlık gelir bildirdi. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 89 arttı. Trump Media hisseleri ise pazartesi günü yüzde 8 düşüşle 9,39 dolardan kapandı.

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