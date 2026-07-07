Trump\'ın Stratejik Bitcoin Rezervi hukuki engele takıldı

Trump, başkanlığının başında bu rezerv için bir plan ortaya koymuştu. Rezerv ağırlıklı olarak, hükümetin suç ve hukuk davalarında el koyduğu BTC'lerden ve ayrı bir dijital varlık stokundan oluşacaktı. Karar ayrıca Hazine ve Ticaret bakanlıklarına, vergi mükelleflerine yük getirmeyecek bütçe-nötr Bitcoin alım stratejileri geliştirme görevi vermişti.

Hazine Bakanlığı'nın rezervi yasal olarak yönetip yönetemeyeceğine dair sorular gündeme geldi. Görüşmeler rezervin Ticaret Bakanlığı bünyesine alınmasına da kaydı. Konuşulan bir diğer mesele ise Bitcoin'in oynaklığı göz önüne alındığında süresiz tutulup tutulamayacağı oldu.

BEYAZ SARAY BİTCOİN REZERVİ ÜZERİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Beyaz Saray yönetimin rezerve ilişkin planları üzerinde çalışmayı sürdürdüğünü bildirdi. Sözcü Liz Huston, Trump'ın ABD'yi kripto paranın ve diğer ileri teknolojilerin küresel merkezi hâline getirme vizyonuyla seçim kampanyası yürüttüğünü belirterek yönetimin Stratejik Bitcoin Rezervi ile Dijital Varlık Stoku için en iyi yapıyı değerlendirmeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ticaret ve Hazine bakanlıkları, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Nisan ayında Beyaz Saray'ın kripto konusundaki üst düzey danışmanı Patrick Witt, rezervle ilgili sonraki adımlara dair birkaç hafta içinde "büyük bir duyuru" beklediğini söylemiş ancak bu henüz gerçekleşmemişti.

Bu arada Temsilciler Meclisi ve Senato'daki yasa yapıcılar, Trump'ın başkanlık kararını yasalaştıracak tasarılar üzerinde çalışıyor.

Cumhuriyetçi senatör Cynthia Lummis ile Cumhuriyetçi temsilci Nick Begich'in hazırladığı tasarı, kararın üzerine inşa edilerek beş yılda "bütçe-nötr stratejilerle" 1 milyon Bitcoin alınmasına yönelik hükümler içeriyor.