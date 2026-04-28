Trump'ın stratejik Bitcoin rezervinde yeni gelişme

28.04.2026 12:55
Başkan Danışmanlar Konseyi Dijital Varlıklar icra direktörü Patrick Witt, Trump'ın stratejik Bitcoin rezerviyle ilgili birkaç hafta içinde "büyük bir duyuru" yapılacağını açıkladı. Witt, açıklamasını Las Vegas'ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansında dile getirdi.

"Başkan geçen yıl stratejik Bitcoin rezervi yürütme kararnamesini imzaladı ve biz de bunu doğru şekilde hayata geçirmek, sağlamlaştırmak ve hükümetin bilançosundaki dijital varlıkları, özellikle Bitcoin'i korumak için gereken hukuki yorumlar üzerinde çalışıyoruz" diyen Witt, önümüzdeki haftalarda yürütme organı tarafında da "büyük bir adım atılacağını" vurguladı.

Trump, göreve geldiğinin ilk aylarında stratejik Bitcoin rezervi oluşturmaya yönelik bir yürütme kararnamesi imzaladı. Rezerv, ağırlıklı olarak suç ve hukuki müsadereler yoluyla hükümetin elinde bulunan Bitcoin'lerden oluşuyor; ayrıca ayrı bir dijital varlık stoğu da kapsama alındı.

BİTCOİN YASASI YENİ ADLA YENİDEN MASAYA GELİYOR

Yürütme kararnameleri yasalarla kıyaslandığında daha kırılgan bir zemine sahip. Bu nedenle senatör Cynthia Lummis ve temsilci Nick Begich, Trump'ın adımlarını kalıcı hale getirmek amacıyla geçen yıl Bitcoin Yasası'nı yeniden gündeme taşıdı. Tasarı, beş yıl içinde "bütçe nötr stratejilerle" 1 milyon Bitcoin edinmeyi de öngörüyor.

Begich yaptığı açıklamada tasarının Amerikan Rezervlerini Modernizasyon Yasası (ARMA) adıyla yeniden sunulacağını duyurdu. Witt, bu süreçte yasama ayağına ilişkin bir çalışma yürütüldüğünü belirterek "Önümüzdeki birkaç haftada büyük bir duyuru yapacağız. Bu konuda bir atılım gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum ve bunun yasamayla desteklenmesi gerekiyor" dedi.

