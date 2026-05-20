Trump'ın Truth Social'ı kripto ETF başvurularını SEC'ten geri çekti
Trump'ın Truth Social'ı kripto ETF başvurularını SEC'ten geri çekti

20.05.2026 14:20
ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social adına sunulan üç kripto para borsa yatırım fonu (ETF) başvurusu ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'ndan (SEC) geri çekildi.

Fonların sponsoru ve yatırım danışmanı Yorkville America SEC'e sunduğu başvurularda Truth Social Bitcoin ETF'si, Truth Social Bitcoin ve Ethereum ETF'si ile Truth Social Crypto Blue Chip ETF'sinin kayıt beyanlarını geri çektiğini bildirdi. Haziran 2025'te dosyalanan başvurular için şirket "Kayıt beyanını geri çekmeye ve şu aşamada halka arzı sürdürmemeye karar verdi." ifadesini kullandı.

Yorkville America ürün stratejisini değiştirdiğini açıklayarak 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki yapılardan 1940 tarihli Yatırım Şirketi Yasası çerçevesine geçtiğini duyurdu. Şirket başkanı Steve Neamtz "'40 Act yapısı yatırımcılarımıza '33 Act çerçevesinde mümkün olmayan daha farklılaştırılmış yatırım stratejileri sunmamıza olanak tanıyor." dedi.

REKABET ORTAMI GERİ ÇEKİLMEDE ETKİLİ OLABİLİR

Şirket yeni çerçeve altında kripto ETF çıkaracağına dair bir sinyal vermedi. ETF analisti James Seyffart geri çekilmenin asıl nedeninin Bitcoin ETF'lerindeki rekabet ortamı olabileceğini öne sürdü. Seyffart özellikle Morgan Stanley'nin geçen ay yüzde 0,14 ücret oranıyla piyasaya sürdüğü ve sektörün en düşük ücretini taşıyan Bitcoin ETF'sine dikkat çekti. Fon bugüne kadar 230 milyon doların üzerinde giriş çekti.

Kripto ETF'leri 2026'da genel olarak zayıf bir performans sergiledi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerine yılbaşından bu yana yaklaşık 790 milyon dolar net giriş oldu. Bu rakam 2025'teki 25 milyar dolarlık girişin küçük bir kesrini oluşturuyor. Spot Ethereum ETF'leri ise 640 milyon dolar net çıkış kaydetti. Yeni altcoin ETF'leri de lansmanlarında önceki nesil ürünlerin çektiği talebi yakalayamadı.

TRUMP'IN KRİPTO BAĞLANTILARI TARTIŞMA YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Geri çekilme Trump'ın kripto sektörüyle bağlantılarının ve bunlardan doğan finansal çıkarlarının başkanlık göreviyle çeliştiğine yönelik endişelerin sürdüğü bir döneme denk geldi. Demokrat senatörler Ocak 2025'teki göreve başlamadan bu yana özellikle World Liberty Financial kripto platformuyla ilişkisi konusunda yanıt talep ediyor.

Kripto ETF'leri Trump Media & Technology Group'un (TMTG) Truth.fi finansal platformunun lansmanını da içeren geniş kapsamlı kripto stratejisinin bir parçası olarak tasarlanmıştı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:51:10.
