Trump'tan dikkat çeken Bitcoin açıklamaları - Son Dakika
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Trump'tan dikkat çeken Bitcoin açıklamaları

Trump\'tan dikkat çeken Bitcoin açıklamaları
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto paralara desteğini yineledi. Trump, Bitcoin ile ödeme yapanların sayısının arttığını ve bunun dolar üzerindeki baskıyı azalttığını savundu. Başkan ayrıca kriptoyu Çin'le rekabette ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirdi. Sözleri, CLARITY Yasası oylamasının eylüle ertelendiği güne denk geldi.

Kendisini uzun süredir "Kripto Başkanı" olarak tanımlayan Trump, röportajda sektöre desteğini yineledi. Başkan, kriptonun artık çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Trump, "Bitcoin ile ödeme yapan insanları giderek daha sık görüyorum. Artık nakitten haberleri bile yok." dedi. ABD Başkanı, Bitcoin kullanımındaki artışın dolar üzerindeki baskıyı azalttığını ve ülke için olumlu olduğunu savundu.

Trump, yapay zekanın kazanılması gereken tek yarış olmadığını belirterek kriptoyu ulusal güvenlik meselesi olarak nitelendirdi. Trump, "Eğer bizde olmazsa Çin'de olacak." dedi. ABD Başkanı ayrıca selefi Joe Biden'ın kriptoyu, Trump'ın kripto topluluğunun desteğini kazandığını gördükten sonra benimsediğini öne sürdü.

CLARITY OYLAMASI EYLÜLE KALDI

Trump'ın açıklamaları, CLARITY Yasası oylamasının eylüle ertelendiği gün geldi. ABD Senatosu, uzun süredir beklenen CLARITY Yasasını yaz tatiline girmeden önce oylamadı ve tasarının görüşülmesi eylüle kaldı. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, Demokratların oylamaya karşı çıktığını belirterek tasarıyı tatil dönüşünde ilk sıraya alacağını söyledi. 2025 yılında Temsilciler Meclisi'nden geçen tasarıya Goldman Sachs ve Fidelity gibi büyük finans kuruluşları da destek veriyor. Trump ise ABD'nin kripto ve yapay zekada Çin'in önüne geçmesi için yasanın çıkmasının önemli olduğunu vurguladı.

ETİK TARTIŞMASININ ODAĞINDA TRUMP VAR

Yasanın önündeki en büyük engellerden biri de etik tartışması oldu. Bazı yasa yapıcılar, kamu görevlilerinin görevdeyken kripto girişimlerinden kazanç sağlamasını sınırlandıracak ek maddeler talep ediyor. Bu düzenleme özellikle Trump'ı hedef alıyor çünkü Başkan'ın ailesi, göreve geldiğinden bu yana kriptodan 1 milyar doları aşan gelir elde etti. İki partili etik önerisine göre söz konusu maddeler, çıkar çatışmasını gidermek amacıyla Trump'ın kripto şirketlerinden çekilmesini zorunlu kılabilir. Temmuzda dolaşıma giren son taslak, kamu görevlilerinin kripto parayı tanıtmasını veya bundan para kazanmasını yasaklayan ifadeler içeriyor.

Trump, eleştirilere yanıt verirken Demokratların da hisse alım satımından gelir elde ettiğini söyledi. Başkan, "Bir yasa istiyorlar ve o yasada benim herkesten farklı olmamı istiyorlar." dedi. Trump ve Beyaz Saray, geçmişte de herhangi bir çıkar çatışmasını reddetmişti. Öte yandan yasaya başından beri karşı çıkan Demokrat Senatör Elizabeth Warren, düzenlemenin Başkan'a ve ailesine çıkar sağlayacağını savunuyor.

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