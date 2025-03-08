Tutuklu kripto milyarderi SBF'nin son hatası pahalıya patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Tutuklu kripto milyarderi SBF'nin son hatası pahalıya patladı

Tutuklu kripto milyarderi SBF\'nin son hatası pahalıya patladı

Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried (SBF), cezaevi yetkilileri tarafından onaylanmamış Tucker Carlson ile yaptığı röportaj nedeniyle Brooklyn Metropolitan Detention Center'da hücre hapsine gönderildi. ABD Federal Cezaevleri Bürosu'nun temsilcisi, "Bu röportaj onaylanmadı." açıklamasını yaptı. 730.000'den fazla izlenmeye ulaşan röportaj sonrası SBF için Trump affı spekülasyonları artış gösterdi.

08.03.2025 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağustos 2023'ten beri Brooklyn'deki Metropolitan Detention Center'da tutuklu bulunan Bankman-Fried'in izinsiz röportajı, cezaevi kurallarını ihlal etti. Durumdan haberdar edilen bir kişiye göre röportajın yayınlanmasının ardından SBF hücre hapsine gönderildi. Federal Cezaevleri Bürosu'nun mahkumlarla kimlerin iletişim kurabileceği ve bunu nasıl yapabilecekleri konusunda katı kuralları bulunuyor.

SBF İzinsiz Röportaj Yüzünden Tecrite Gönderildi

SBF'nin sağ siyasi yorumcusu Tucker Carlson ile izinsiz gerçekleştirdiği röportaj, kripto dünyasında yankı uyandırdı. 6 Mart'ta Carlson'ın YouTube kanalında yayınlanan görüşme, yayın anında 730.425 görüntülenmeye ulaştı.

Röportaj sırasında Bankman-Fried, kendisini bir suçlu olarak görmediğini ifade etti. Eski kripto milyarderi ABD'deki kripto düzenlemeleri hakkındaki düşüncelerini ve cezaevi hayatını da paylaştı.

Röportajın yayınlanmasının ardından, kripto topluluğunda Trump affı konusundaki spekülasyonlar artış gösterdi. Kripto tahmin platformu Polymarket'e göre röportaj sonrası SBF'nin affı olasılığı neredeyse iki katına çıktı.

Bu spekülasyonlar, Trump'ın göreve başladıktan sadece bir gün sonra, artık kullanılmayan karanlık ağ pazarı Silk Road'un kurucusu Ross Ulbricht'e tam af tanımasıyla bağlantılı olarak değerlendiriliyor. Ulbricht, bu suçlardan dolayı 12 yıldır hapiste bulunuyordu.

Diğer yandan, Bankman-Fried'in avukatları Eylül 2024'te, yedi ağır suç ve 25 yıllık hapis cezası için itiraz başvurusunda bulundular. 102 sayfalık dilekçede, avukatlar eski FTX CEO'sunun "hiçbir zaman masum varsayılmadığını" ve savcıları, davaya bakan hakimi ve medyadaki muameleyi etkilediği iddia edilen incelemeye tabi tutulduğunu öne sürdüler.

Federal Cezaevleri Bürosu, mahkumların dış dünya ile iletişimlerini sıkı bir şekilde kontrol ediyor ve bu tür onaysız medya görüşmeleri ciddi yaptırımlarla sonuçlanabiliyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Tutuklu kripto milyarderi SBF'nin son hatası pahalıya patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı AK Partili isme yönelik sözleri tepki çeken Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili için gözaltı kararı
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 00:16:17. #7.13#
SON DAKİKA: Tutuklu kripto milyarderi SBF'nin son hatası pahalıya patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.