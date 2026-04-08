UBS liderliğinde 7 İsviçre bankasından İsviçre frangı stablecoin hamlesi

08.04.2026 19:21
UBS, PostFinance ve Sygnum dahil yedi İsviçre finans kuruluşu, İsviçre frangı stablecoinin kullanım alanlarını gerçek koşullar altında test etmek amacıyla 2026 yılı boyunca sürecek ortak bir ortam başlattı. Proje, diğer banka ve kurumların katılımıyla daha geniş bir iş birliğine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı.

Konsorsiyumu oluşturan kurumlar arasında UBS, PostFinance, Sygnum, Raiffeisen, Zürcher Kantonalbank, Banque Cantonale Vaudoise (BCV) ve Swiss Stablecoin AG yer alıyor. İhraç altyapısını Swiss Stablecoin AG üstlenecek. Çarşamba günü duyurulan girişim, diğer banka, şirket ve kurumlara da açık.

Test ortamı, işlem limitleri ve kısıtlı katılımcı havuzuyla çerçevelenen kontrollü bir canlı ortamda yürütülecek. Girişimin, Blockchain tabanlı dijital ödeme yöntemlerinde operasyonel deneyim kazandırmak ve pratik içgörüler oluşturmak amacıyla tasarlandığı açıklandı.

Konsorsiyumun ölçeği dikkat çekici bir ağırlık sunuyor. İsviçre'nin en büyük bankası UBS 1,7 trilyon dolar toplam varlıkla listeye girerken Raiffeisen Schweiz 353 milyar dolar, Zürcher Kantonalbank 241 milyar ve PostFinance 121 milyar dolarla onu izliyor.

STABLECOIN PAZARINDA KÜRESEL BÜYÜME

Sandbox, grubun Blockchain tabanlı ödeme altyapısıyla önceki deneyiminin üzerine inşa ediliyor. Eylül 2025'te UBS, PostFinance ve Sygnum, İsviçre Bankacılık Birliği çatısında bir mevduat tokeni kavram kanıtlama testi tamamlamıştı. Test, tokenize mevduatların halka açık Blockchain üzerinde güvenli ve programlanabilir işlemleri destekleyip destekleyemeyeceğini araştırıyordu. İsviçre Bankacılık Birliği, kurumsal Blockchain ödemelerinin "uygulanabilirliğinin" doğrulandığını ancak ölçeklendirme için ek tasarım düzenlemeleri gerektiğini belirtti.

Yeni adım, küresel stablecoin ivmesiyle de örtüşüyor. Standard Chartered'ın Mart 2025 araştırma notuna göre stablecoin devir hızı son iki yılda yaklaşık iki katına çıkarak aylık ortalama altı devire ulaştı. Banka 2028 yılında küresel stablecoin arzının 2 trilyon dolara ulaşmasını öngörüyor.

