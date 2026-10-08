Üç altcoinde gözler kritik seviyelerde

Kripto para analisti Ali Martinez, üç altcoin için farklı teknik yapılara dayanan düşüş senaryoları paylaştı. Chainlink'te 13,56 doların altında kalınması, Cardano'da yükselen kanalın üst sınırından dönüşün sürmesi ve Solana'da 117 doların geri alınamaması, analistin izlediği riskleri oluşturuyor.

Son fiyatlar bu seviyelerin yeniden kazanılmadığını gösteriyor. Solana, analizdeki ilk düşüş hedefi olan 114 doların altına inerken 111 dolar eşiğine yaklaştı. Chainlink 13 doların, Cardano da 0,25 doların altında işlem gördü.

CHAINLINK'TE 13,56 DOLAR BELİRLEYİCİ

Martinez, Chainlink'in dört saatlik grafiğinde omuz baş omuz olarak adlandırılan düşüş formasyonuna dikkat çekti. Bu yapıda fiyatın 13,56 doların altında kalması, analiste göre önce 12,39 doların, satışların devamında ise 11,98 doların gündeme gelmesine yol açabilir.

Toparlanma açısından aynı eşik önem taşıyor. Chainlink'in 13,56 doları yeniden aşması, analizin dayandığı düşüş görünümünü zayıflatabilir. Alt seviyelerin gündemde kalması, mevcut teknik yapının korunmasına bağlı bulunuyor.

CARDANO'DA YÜKSELİŞİN ARDINDAN GERİ ÇEKİLME

Cardano, ekim başında yaklaşık 0,28 dolara kadar çıktıktan sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi. Martinez'e göre günlük grafikte yükselen kanalın üst sınırında karşılaşılan satışlar, fiyatın kanalın alt bölümüne yönelmesi riskini artırıyor.

Analist, bu hareketin sürmesi halinde yaklaşık 0,21 doları izliyor. Cardano henüz bu seviyeye gerilemiş değil. Senaryonun zayıflaması için fiyatın kanalın üst bölümüne doğru yeniden güç kazanması gerekiyor.

SOLANA İKİNCİ EŞİĞE YAKLAŞTI

Solana'da 117 doların altına inilmesiyle analistin önce 114 dolar, ardından 111 dolar için çizdiği senaryo öne çıktı. Fiyat ilk seviyenin altına gerilediği için kısa vadeli görünümde 111 dolar daha yakından izleniyor.

Solana'nın 117 doları geri alması ise kaybedilen bölgenin yeniden kazanılması anlamına gelecek.

Yayım sırasında Chainlink yaklaşık 12,88 dolardan, Cardano 0,2467 dolardan ve Solana 112,01 dolardan işlem görüyor.