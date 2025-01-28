Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash'in (BCH) erken dönem yatırımcılarından Roger Ver hakkındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor. Trump yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Elon Musk, vatandaşlıktan çıkan Ver'in affedilmemesi gerektiğini savunarak "üyeliğin ayrıcalıkları vardır" mesajını verdi.
Ver'in hukuki mücadelesi Nisan 2024'te İspanya'da tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD Adalet Bakanlığı, Ver'i Bitcoin sahipliğini İç Gelir Servisi'nden gizleyerek 48 milyon dolarlık vergi kaybına neden olmakla suçluyor.
Kripto para topluluğunda Ver konusunda görüş ayrılıklarına sahip. Casa CSO'su Jameson Lopp, Musk'ın yorumunu desteklerken Bnk To The Future CEO'su Simon Dixon, Ver'in ömür boyu hapsi hak etmediğini düşünüyor.
Blockchaincom CEO'su Peter Smith, Ver'in "on yıldır süren uzun ve kınanacak bir hukuki savaş kampanyasının kurbanı" olduğunu söyledi. Kraken Başkanı Jesse Powell ise 'vatandaşlık yok, af yok' söyleminin kabul edilemez olduğunu belirtti.
Son Dakika › Kripto Para › Ünlü Bitcoin yatırımcısının affına Elon Musk engeli - Son Dakika
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