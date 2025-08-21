Ünlü sanatçı Kanye West\'ten şüpheli kripto para hamlesi

Hip hop dünyasının en çok konuşulan figürlerinden Kanye West, kripto para dünyasında beklenmedik bir hamle yaptı. Sanatçının daha önce memecoinlere sert eleştiriler yapması ve "hayranları kandırdığını" söylemesi, bu ani dönüşün şaşırtıcı yanını artırıyor. Yeezy Money olarak adlandırılan projenin merkezi otoriteden bağımsızlık vaadi, West'in müzik kariyerindeki asi duruşuyla örtüşüyor.

Blockchain Verileri Kanye West Tokenda Manipülasyon Gösteriyor

Kanye West'in X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuru hemen şüphe uyandırdı. Sosyal medya kullanıcıları hesabın ele geçirilmiş olabileceğini düşündü. Ancak West'in resmî web sitesinde ve çevrim içi mağazasında YZY'nin ödeme seçeneği olarak listelenmesi gerçeklik işaretleri verdi.

Blockchain analiz firması Lookonchain'in incelemesi çarpıcı bulgular ortaya çıkardı. 6MNWV8 kodlu cüzdan, kontrat adresini önceden bilerek pozisyon almış ve 1,5 milyon doların üzerinde kâr elde etmişti.

Coinbase Direktörü Conor Grogan da ciddi manipülasyon uyarısı yaptı. Grogan'ın hesaplamalarına göre YZY token arzının yüzde 94'ü içeriden bilgili gruplar tarafından kontrol ediliyor. Bu durum ünlü destekli token lansmanlarındaki yapısal sorunları gözler önüne seriyor.

Proje ekosistemi Ye Pay adlı kripto ödeme işlemcisi ve YZY kredi kartını da içeriyor. Web sitesi açıklamasında YZY'nin ideallere destek ifadesi olarak işlev görmesi amaçlandığını ve yatırım fırsatı olmadığını belirtiyor.