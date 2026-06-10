Vergi borcunu taksite bağlayan yatırımcı parasını Bitcoin'e yatırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vergi borcunu taksite bağlayan yatırımcı parasını Bitcoin'e yatırdı

Vergi borcunu taksite bağlayan yatırımcı parasını Bitcoin\'e yatırdı
10.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'da yaşayan bir yatırımcı, maaşından vergi kesintisini durdurup o parayla Bitcoin (BTC) aldığını anlattı. ABD Gelir İdaresi (IRS) ile üç yıllık taksitli ödeme planına geçen yatırımcı, yüzde 7,55 faizli gecikme bedelini Bitcoin getirisinin yanında önemsiz gördüğünü savundu.

Yatırımcı, sosyal medya hesabında nisanda vergi beyannamesini verdiğini ancak hiç ödeme yapmadığını paylaştı. IRS borcunun geciktiğini hatırlattığında ise bu uyarıyı beklediğini yazdı. Paylaşımı kısa sürede 700 bin görüntülenmeyi aştı.

Hesabını "kişileşmiş bir Bitcoin hazine şirketi" sözleriyle tanımlayan yatırımcı, izlediği yöntemi "yaratıcı muhasebe" olarak nitelendirdi. Gecikme faizinin, Bitcoin'den beklediği yükselişin altında kalacağını savundu. Bir vergi uzmanının devlete borçlanmayı kredi kartı ve konut teminatlı krediden daha ucuz bulan yorumunu da paylaştı.

Ancak bu yaklaşımın gözden kaçırdığı önemli bir ayrıntı var. IRS internet sitesinde taksitli ödeme planlarının, borcunu tek seferde ödeyemeyen mükellefler için tasarlandığı tekrar tekrar vurgulanıyor. Başvuru ekranında da seçeneğin ödeme gücü bulunmayanlara yönelik olduğu açıkça belirtiliyor. Kurum bu imkânı yalnızca ödeme gücü bulunmayan mükelleflere tanıyor.

VERGİYİ GEÇ ÖDEMEK AĞIR SUÇ SAYILMIYOR

ABD vergi kanununda vergiyi kasten ödememe hafif suç kapsamında değerlendiriliyor. Ağır suç sayılan vergi kaçakçılığı için ise ödememe yönünde somut bir kasıt aranıyor. ABD Yüksek Mahkemesi 1943 tarihli Spies kararında bu ayrımı belirledi, 1965 tarihli Sansone kararında da yineledi. Borcunu hiç ödememek yerine zamana yayarak ödemeyi amaçlayan yatırımcı bu nedenle ağır suç işlemiş sayılmıyor, geriye yalnızca hafif suç ihtimali kalıyor.

Yatırımcı yaklaşımının yasal olduğunu, bunun yıllardır mümkün olduğunu ve IRS'in kullanıcı dostu internet formuyla artık daha da kolaylaştığını savundu. Yöntemi önümüzdeki yıllarda da uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda büyük olasılıkla devam edeceğini, bunu yapan tek kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Florida, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Vergi borcunu taksite bağlayan yatırımcı parasını Bitcoin'e yatırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı Evinden balya balya para çıktı Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı
Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı Ünlü tatil beldesinde balkonda asılı kalan çıplak turist yere çakıldı
Atlas Çağlayan davası başladı Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık Atlas Çağlayan davası başladı! Acılı anneden sanık annesine: İtine sahip çık!
Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı Eve girmeye çalışan hırsızlar kamerayı fark edince binadan kaçtı
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:19
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 11:41:16. #7.12#
SON DAKİKA: Vergi borcunu taksite bağlayan yatırımcı parasını Bitcoin'e yatırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.