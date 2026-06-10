Vergi borcunu taksite bağlayan yatırımcı parasını Bitcoin\'e yatırdı

Yatırımcı, sosyal medya hesabında nisanda vergi beyannamesini verdiğini ancak hiç ödeme yapmadığını paylaştı. IRS borcunun geciktiğini hatırlattığında ise bu uyarıyı beklediğini yazdı. Paylaşımı kısa sürede 700 bin görüntülenmeyi aştı.

Hesabını "kişileşmiş bir Bitcoin hazine şirketi" sözleriyle tanımlayan yatırımcı, izlediği yöntemi "yaratıcı muhasebe" olarak nitelendirdi. Gecikme faizinin, Bitcoin'den beklediği yükselişin altında kalacağını savundu. Bir vergi uzmanının devlete borçlanmayı kredi kartı ve konut teminatlı krediden daha ucuz bulan yorumunu da paylaştı.

Ancak bu yaklaşımın gözden kaçırdığı önemli bir ayrıntı var. IRS internet sitesinde taksitli ödeme planlarının, borcunu tek seferde ödeyemeyen mükellefler için tasarlandığı tekrar tekrar vurgulanıyor. Başvuru ekranında da seçeneğin ödeme gücü bulunmayanlara yönelik olduğu açıkça belirtiliyor. Kurum bu imkânı yalnızca ödeme gücü bulunmayan mükelleflere tanıyor.

VERGİYİ GEÇ ÖDEMEK AĞIR SUÇ SAYILMIYOR

ABD vergi kanununda vergiyi kasten ödememe hafif suç kapsamında değerlendiriliyor. Ağır suç sayılan vergi kaçakçılığı için ise ödememe yönünde somut bir kasıt aranıyor. ABD Yüksek Mahkemesi 1943 tarihli Spies kararında bu ayrımı belirledi, 1965 tarihli Sansone kararında da yineledi. Borcunu hiç ödememek yerine zamana yayarak ödemeyi amaçlayan yatırımcı bu nedenle ağır suç işlemiş sayılmıyor, geriye yalnızca hafif suç ihtimali kalıyor.

Yatırımcı yaklaşımının yasal olduğunu, bunun yıllardır mümkün olduğunu ve IRS'in kullanıcı dostu internet formuyla artık daha da kolaylaştığını savundu. Yöntemi önümüzdeki yıllarda da uygulayıp uygulamayacağı sorulduğunda büyük olasılıkla devam edeceğini, bunu yapan tek kişinin kendisi olmadığını söyledi.