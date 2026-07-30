Visa stablecoin yarışında taraf olmuyor

McInerney, mali sonuç görüşmesinde Visa'nın çoklu stablecoin ve çoklu ağ yaklaşımını sürdüreceğini söyledi. CEO, şirketin hangi stablecoinin, ağın veya altyapının benimsenme kazanacağını seçmek yerine müşterileri stablecoin ekosistemine bağlamaya odaklanacağını belirtti.

Visa, Open Standard'ın haziran sonunda duyurduğu Open USD projesine destek veren 140'tan fazla şirket arasında yer alıyor. Open USD'nin yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması planlanıyor. Proje, tek bir ihraççı yerine ortakların yönettiği bağımsız bir yapı olarak tasarlanıyor.

Şirketin Open USD'ye erişim sağlaması, projenin Visa için stratejik bir tercih olduğu anlamına gelmiyor. Visa 16 Temmuz'da Visa Stablecoin Platform'u tanıttı ve ilk aşamada Open USD için saklama, basım ve itfa işlemlerini destekleyeceğini açıkladı. Platform seçili müşterilerle beta testinde bulunuyor.

OPEN USD'NİN 140'TAN FAZLA ORTAKLI REZERV MODELİ

Open USD modelinde işletmeler tokenı basıp itfa ederken ücret ödemeyecek. Open Standard, rezervlerden elde edilen gelirin büyük bölümünü Open USD'yi benimseyen ve dağıtan katılımcılara aktarmayı, küçük bir yönetim ücretini ise işletme giderleri için tutmayı planlıyor.

Bu yapı, Visa'nın kendisini tek bir stablecoin ihraççısı yerine farklı tokenları ve ağları birbirine bağlayan ödeme altyapısı olarak konumlandırdığını gösteriyor. Şirket, Visa Stablecoin Platform'unu mevcut stablecoin uzlaşması, stablecoin bağlantılı kartlar ve para transferi hizmetleriyle birlikte çalışacak şekilde tasarladı.

Ark Invest Araştırma Direktörü Lorenzo Valente ise Open USD ortaklarının desteğinin stratejik bir bahisten çok yumuşak bir niyet mektubuna benzediğini savundu. Valente, projeye destek vermenin dağıtım, kaynak veya bilançonun Open USD'nin başarısına adanmasıyla aynı anlama gelmediğini belirtti.