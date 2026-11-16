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Vitalik Buterin Ethereum ücretlerinin artmasını istiyor

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Vitalik Buterin Ethereum ücretlerinin artmasını istiyor
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Ethereum'un kurucu ortağı, ağın daha fazla işlem taşıyabilmesi için bazı temel işlemlerin maliyetinin birkaç kat artırılmasını savundu. Değişiklik bir sonraki büyük güncellemeye girerse kullanıcıları ve uygulama geliştiricilerini doğrudan etkileyecek.

Ethereum (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin, yeni hesap, depolama alanı ve akıllı sözleşme oluşturmanın işlem ücretini artıran EIP-8037 teklifine destek verdi. Teklif, Ethereum'un Glamsterdam güncellemesi için hazırlandı.

Buterin'in örneğine göre yeni bir hesap açmanın maliyeti 36 bin 600 gas'tan 197 bin 900 gas'a, yani yaklaşık 5,4 katına çıkacak. Yeni bir adrese ilk kez ETH gönderilmesi de bu ücrete tabi olacak.

SÖZLEŞME KURMANIN MALİYETİ 7 KAT ARTACAK

Yeni bir depolama alanı açmanın maliyeti 22 bin 100 gas'tan 110 bin 20 gas'a yükselecek. 24 KiB büyüklüğünde bir akıllı sözleşme kurmanın maliyeti ise 4,95 milyon gas'tan yaklaşık 37,8 milyon gas'a çıkacak.

VERİ YÜKÜ YILDA 110 GİB ARTIYOR

Buterin, amacın ağın işlem kapasitesini veri yükünden ayırmak olduğunu söyledi. Ethereum'un veri yükü şu anda yılda yaklaşık 110 GiB artıyor. Blok kapasitesi 10 kat artırılır ve bu işlemler yeniden fiyatlanmazsa artış yılda yaklaşık 1100 GiB'a ulaşabilir.

Buterin, değişikliğin sabit gas limitiyle çalışan köprüler gibi mevcut uygulamaları bozabileceğini de kabul etti. Geliştiricilerin sözleşmelerini Glamsterdam öncesinde gözden geçirmesi gerekiyor.

Buterin aynı gün, kuantum bilgisayarlara dayanıklı imzaları tek bir kanıtta toplayan leanPCS yöntemine de destek verdi. Bu tür imzalar 65 bayttan 1-6 KB'a kadar büyüyebiliyor.

Buterin, leanPCS'in "çok hızlı bir şekilde uygulanabileceğini" söyledi. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,2 değer kaybeden Ethereum 1790 dolardan işlem görüyor.

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